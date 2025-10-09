Рейтинг@Mail.ru
В Испании оператор энергосистемы предупредил о риске блэкаута
16:12 09.10.2025 (обновлено: 16:14 09.10.2025)
В Испании оператор энергосистемы предупредил о риске блэкаута
В Испании оператор энергосистемы предупредил о риске блэкаута - РИА Новости, 09.10.2025
В Испании оператор энергосистемы предупредил о риске блэкаута
В Испании оператор энергосистемы предупредил о риске блэкаута

Оператор энергосистемы Испании предупредил о скачках напряжения и риске блэкаута

МАДРИД, 9 окт - РИА Новости. Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España (REE) зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут поставить под угрозу стабильность электроснабжения страны, говорится в пресс-релизе испанской комиссии по надзору за конкуренцией (CNMC).
"CNMC вынесла на общественное обсуждение предложение, представленное оператором энергосистемы Испании, о внесении изменений в ряд операционных процедур по техническим причинам. Эти изменения планируется внедрить временным образом с целью укрепить инструменты оператора системы и повысить надёжность электроснабжения в случае возникновения резких колебаний напряжения", - говорится в сообщении комиссии.
По ее информации, несмотря на то, что показатели напряжения остаются в допустимых пределах, высокая амплитуда и скорость колебаний способны вызвать автоматическое отключение электростанций или крупных потребителей, что, в свою очередь, может дестабилизировать национальную энергосистему.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. В конце июня совет министров Испании одобрил пакет неотложных мер по усилению энергосистемы страны.
