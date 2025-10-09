В Испании оператор энергосистемы предупредил о риске блэкаута

МАДРИД, 9 окт - РИА Новости. Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España (REE) зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут поставить под угрозу стабильность электроснабжения страны, говорится в пресс-релизе испанской комиссии по надзору за конкуренцией (CNMC).

По ее информации, несмотря на то, что показатели напряжения остаются в допустимых пределах, высокая амплитуда и скорость колебаний способны вызвать автоматическое отключение электростанций или крупных потребителей, что, в свою очередь, может дестабилизировать национальную энергосистему.