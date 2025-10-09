Рейтинг@Mail.ru
Иран поддерживает любые шаги по прекращению войны в Газе, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2025
17:07 09.10.2025
Иран поддерживает любые шаги по прекращению войны в Газе, заявили в МИД
Тегеран поддерживает любые шаги и инициативы, которые могут гарантировать прекращение войны в секторе Газа, заявили в МИД Ирана. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:07:00+03:00
2025-10-09T17:07:00+03:00
МИД Ирана: Тегеран поддерживает любые шаги для прекращения войны в Газе

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 окт - РИА Новости. Тегеран поддерживает любые шаги и инициативы, которые могут гарантировать прекращение войны в секторе Газа, заявили в МИД Ирана.
"Напоминая о содержании заявления от 6 октября 2025 года (дата начала непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем - ред.) о прекращении геноцида в Газе, МИД (Ирана - ред.) подчеркивает, что Исламская Республика Иран всегда поддерживала любые шаги и инициативы, гарантирующие прекращение геноцидной войны, вывод оккупационных войск, доставку гуманитарной помощи, освобождение палестинских заключенных и реализацию базовых прав палестинцев", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль — отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Иране оценили план Трампа по урегулированию в Газе
