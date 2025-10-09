Житель Ингушетии получил пять лет за ДТП, в котором погибли три человека

НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он, не имя водительских прав, совершил ДТП, в котором погибли три человека, сообщила региональная прокуратура.

По информации ведомства, судом установлено, что 17 ноября 2024 года житель селения Средние Ачалуки, которому сейчас 20 лет, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля "Лада Гранта" и на дороге Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек столкнулся с впереди идущим автомобилем той же марки. После этого он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21060. В результате ДТП водитель и пассажирка ВАЗа, а также пассажир "Гранты" скончались, а несовершеннолетней дочери водителя был причинен тяжкий вред здоровью.