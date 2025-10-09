https://ria.ru/20251009/ingushetija-2047368146.html
Житель Ингушетии получил пять лет за ДТП, в котором погибли три человека
Житель Ингушетии получил пять лет за ДТП, в котором погибли три человека - РИА Новости, 09.10.2025
Житель Ингушетии получил пять лет за ДТП, в котором погибли три человека
Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он, не имя водительских прав, совершил... РИА Новости, 09.10.2025
Житель Ингушетии получил пять лет за ДТП, в котором погибли три человека
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он, не имя водительских прав, совершил ДТП, в котором погибли три человека, сообщила региональная прокуратура.
По информации ведомства, судом установлено, что 17 ноября 2024 года житель селения Средние Ачалуки, которому сейчас 20 лет, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля "Лада Гранта" и на дороге Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек столкнулся с впереди идущим автомобилем той же марки. После этого он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21060. В результате ДТП водитель и пассажирка ВАЗа, а также пассажир "Гранты" скончались, а несовершеннолетней дочери водителя был причинен тяжкий вред здоровью.
"Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Одновременно суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на три года. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.