В Одесской области получила повреждения энергетическая инфраструктура

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Одесской области Украины, более 30 тысяч абонентов остались без света, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Есть повреждения… портовой и энергетической инфраструктур", - написал Кипер в своем Telegram-канале. По его словам, без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов. Также он сообщил о пожаре в порту - загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами.

