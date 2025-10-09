https://ria.ru/20251009/infrastruktura-2047201592.html
В Одесской области получила повреждения энергетическая инфраструктура
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Одесской области Украины, более 30 тысяч абонентов остались без света, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Есть повреждения… портовой и энергетической инфраструктур", - написал Кипер в своем Telegram-канале. По его словам, без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов. Также он сообщил о пожаре в порту - загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами.
