Билайн и "Сравни" будут развивать сервисы с ИИ на рынке российского финтеха

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Команда по искусственному интеллекту и большим данным Билайна — Big Data & AI и ООО "Сравни.ру" объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках форума инновационных финансовых технологий ФИНОПОЛИС 2025, сообщает пресс-служба провайдера.

Документ подписали директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов и директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев. Партнерство объединит усилия в создании ИИ-решений, цифровой экосистемы и финансовой инклюзии для миллионов пользователей.

Договор направлен на совместную разработку и внедрение передовых финансовых технологий, цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта и расширение доступа к финансовым сервисам для широких слоев населения России.

"Наша цель — не просто внедрить ИИ, а создать "цифровую систему доверия", где технологии станут мостом, а не барьером. Для нас это означает — сделать передовые финансовые сервисы персональным помощником для каждого, от столицы до самого отдаленного региона. Наше партнерство — следующий шаг к тому, чтобы сервис стал по-настоящему умным и доступным", – приводит пресс-служба слова Романова.

Особое внимание в соглашении уделяется разработке ИИ-решений, которые преобразят клиентский опыт. Во-первых, интеграции передовых сервисов на базе технологий анализа данных, сочетающих новые функции, высокие стандарты безопасности и удобство использования. Во-вторых, внедрению интеллектуальных алгоритмов и машинного обучения для анализа данных, сегментации аудитории и создания релевантных предложений. В-третьих, разработке голосовых ассистентов и чат-ботов на естественном языке для мгновенного решения запросов и повышения удовлетворенности клиентов.

"Наше партнерство с Билайном – стратегический шаг в будущее, где технологии и финансы работают на человека. Объединяя наши сильные стороны, мы создаем возможность для миллионов россиян: персонализированные, безопасные и доступные сервисы, которые экономят время и ресурсы. Применение решений на базе искусственного интеллекта призвано повысить эффективность коммуникаций с клиентами, а также персонализацию предложений и повышение качества обслуживания", – отметил Гамзаев.