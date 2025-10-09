https://ria.ru/20251009/hamas-2047182268.html
ХАМАС передало списки палестинских заключенных на освобождение
Палестинское движение ХАМАС заявило, что передало списки палестинских заключенных на освобождение, ожидает окончательного согласования по именам. РИА Новости, 09.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
