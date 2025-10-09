Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС передало списки палестинских заключенных на освобождение - РИА Новости, 09.10.2025
03:47 09.10.2025
ХАМАС передало списки палестинских заключенных на освобождение
ХАМАС передало списки палестинских заключенных на освобождение
Палестинское движение ХАМАС заявило, что передало списки палестинских заключенных на освобождение, ожидает окончательного согласования по именам. РИА Новости, 09.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
ХАМАС передало списки палестинских заключенных на освобождение

ХАМАС ожидает согласования списков палестинских заключенных на освобождение

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте удара по Газе
Дым на месте удара по Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте удара по Газе. Архивное фото
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что передало списки палестинских заключенных на освобождение, ожидает окончательного согласования по именам.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
"Движение ХАМАС подтверждает, что передало списки палестинских заключенных в соответствии со стандартами, которые были согласованы в рамках соглашения. Оно ожидает окончательного согласования по именам, готовясь объявить их нашему народу через офис по делам (палестинских - ред.) пленных", - сообщается в заявлении ХАМАС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Генсек ООН приветствовал мирные договоренности Израиля и ХАМАС
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
