СМИ: ХАМАС заявило, что обменяет заложников на палестинских заключенных
СМИ: ХАМАС заявило, что обменяет заложников на палестинских заключенных
СМИ: ХАМАС заявило, что обменяет заложников на палестинских заключенных
Палестинское движение ХАМАС заявило, что оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных, передает агентство... РИА Новости, 09.10.2025
израиль
сша
СМИ: ХАМАС заявило, что обменяет заложников на палестинских заключенных
AFP: ХАМАС обменяет заложников на почти 2 тысячи палестинских заключенных