ХАМАС заявило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа
02:31 09.10.2025
ХАМАС заявило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа
Палестинское движение ХАМАС заявило, что не откажется от прав палестинского народа, включая свободу, независимость и самоопределение. РИА Новости, 09.10.2025
КАИР, 9 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что не откажется от прав палестинского народа, включая свободу, независимость и самоопределение.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
"Подчеркиваем, что жертвы нашего народа не будут напрасными. Мы останемся верны обещанию и не откажемся от национальных прав нашего народа, включая свободу, независимость и самоопределение", - говорится в заявлении ХАМАС.
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
