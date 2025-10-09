https://ria.ru/20251009/hamas-2047176952.html
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу - РИА Новости, 09.10.2025
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу
Палестинское движение ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников в субботу, сообщает израильское издание Times of Israel со ссылкой на два... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:27:00+03:00
2025-10-09T02:27:00+03:00
2025-10-09T02:52:00+03:00
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001011629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e77794002a74b2893f8131b346fde05.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047175014.html
израиль
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001011629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a55850c0a3331cc70b48b1fb74310ec4.jpg
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу
Times of Israel: ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу