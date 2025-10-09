Рейтинг@Mail.ru
02:27 09.10.2025 (обновлено: 02:52 09.10.2025)
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу

Times of Israel: ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу

© AP Photo / Mohamamd Abu SamraОсвобождение троих израильских заложников из сектора Газа
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников в субботу, сообщает израильское издание Times of Israel со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.
"ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу", - сообщает издание.
При этом телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что заложники будут освобождены в субботу или воскресенье. Портал Axios, в свою очередь, отмечает, ссылаясь на американского чиновника, что освобождение ожидается "через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение" по Газе, "к понедельнику".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию, заявил Трамп
Заголовок открываемого материала