Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/hamas-2047176610.html
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе
Палестинское движение ХАМАС призвало президента США Дональда Трампа и страны-гаранты соглашения по сектору Газа обязать Израиль выполнить его. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:25:00+03:00
2025-10-09T02:25:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112627_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ed6351d27e68d3684227f78c1acd849.jpg
https://ria.ru/20251009/khamas-2047176063.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112627_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b883fed3aa25c26f255eb0c871684efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе

ХАМАС призвала Трампа и всех причастных выполнить соглашение по Газе

© AP Photo / Leo CorreaДым в секторе Газа
Дым в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 9 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало президента США Дональда Трампа и страны-гаранты соглашения по сектору Газа обязать Израиль выполнить его.
"Призываем президента Трампа, страны-гаранты соглашения и различные арабские, исламские и международные стороны обязать правительство оккупации (Израиля – ред.) полностью выполнить соглашение", - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС подтвердил достижение соглашения с Израилем
02:13
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала