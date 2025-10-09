https://ria.ru/20251009/hamas-2047176610.html
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе
ХАМАС призвало Трампа обязать Израиль выполнить соглашение по Газе
Палестинское движение ХАМАС призвало президента США Дональда Трампа и страны-гаранты соглашения по сектору Газа обязать Израиль выполнить его. РИА Новости, 09.10.2025
