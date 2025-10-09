Рейтинг@Mail.ru
Гуцул прокомментировала рассмотрение ее дела в Апелляционной палате - РИА Новости, 09.10.2025
17:16 09.10.2025 (обновлено: 17:20 09.10.2025)
Гуцул прокомментировала рассмотрение ее дела в Апелляционной палате
Гуцул прокомментировала рассмотрение ее дела в Апелляционной палате
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что рассмотрение ее дела в Апелляционной палате Кишинева – это очередная возможность показать молдавскому обществу, что... РИА Новости, 09.10.2025
Гуцул прокомментировала рассмотрение ее дела в Апелляционной палате

Евгения Гуцул прокомментировала рассмотрение ее дела в Апелляционной палате

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что рассмотрение ее дела в Апелляционной палате Кишинева – это очередная возможность показать молдавскому обществу, что она невиновна, а ее якобы вина заключается лишь в том, что она отказалась идти на сделку с правящей в Молдавии партией "Действие и солидарность".
Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжила рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул и активистке блока "Победа" Светлане Попан в августе. После четырёхчасового заседания слушания были перенесены на понедельник, 13 октября.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Заседание по делу Гуцул перенесли
Вчера, 14:47
"Рассмотрение моего дела в Апелляционной палате Центр — это очередная возможность показать обществу правду: я невиновна, а само дело против меня имеет исключительно заказной и политический характер. Моя единственная "вина" заключается в том, что, став башканом (главой Гагаузии - ред.), я отказалась идти на сделку с правящей партией и не стала торговать интересами гагаузского народа. Я выбрала путь чести, правды и верности своему народу — и именно за это сегодня меня пытаются наказать", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале Гуцул.
Его она передала через своих адвокатов.
Глава Гагаузии пояснила, что вместе со своими адвокатами и сторонниками будет до конца бороться за свою свободу, за свою репутацию и за доброе имя Гагаузии. "Я верю: победа будет за нами, если не здесь, то в международных судах и правозащитных институтах, где правда и закон имеют значение", - подчеркнула она.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Апелляционная палата Кишинева нарушает принципы правосудия, заявила адвокат
Вчера, 16:45
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
