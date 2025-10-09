Гуцул прокомментировала рассмотрение ее дела в Апелляционной палате

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что рассмотрение ее дела в Апелляционной палате Кишинева – это очередная возможность показать молдавскому обществу, что она невиновна, а ее якобы вина заключается лишь в том, что она отказалась идти на сделку с правящей в Молдавии партией "Действие и солидарность".

Глава Гагаузии пояснила, что вместе со своими адвокатами и сторонниками будет до конца бороться за свою свободу, за свою репутацию и за доброе имя Гагаузии. "Я верю: победа будет за нами, если не здесь, то в международных судах и правозащитных институтах, где правда и закон имеют значение", - подчеркнула она.