Гуцул прокомментировала рассмотрение ее дела в Апелляционной палате

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что рассмотрение ее дела в Апелляционной палате Кишинева – это очередная возможность показать молдавскому обществу, что она невиновна, а ее якобы вина заключается лишь в том, что она отказалась идти на сделку с правящей в Молдавии партией "Действие и солидарность".
"Рассмотрение моего дела в Апелляционной палате Центр — это очередная возможность показать обществу правду: я невиновна, а само дело против меня имеет исключительно заказной и политический характер. Моя единственная "вина" заключается в том, что, став башканом (главой Гагаузии - ред.), я отказалась идти на сделку с правящей партией и не стала торговать интересами гагаузского народа. Я выбрала путь чести, правды и верности своему народу — и именно за это сегодня меня пытаются наказать", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале Гуцул.
Его она передала через своих адвокатов.
Глава Гагаузии пояснила, что вместе со своими адвокатами и сторонниками будет до конца бороться за свою свободу, за свою репутацию и за доброе имя Гагаузии. "Я верю: победа будет за нами, если не здесь, то в международных судах и правозащитных институтах, где правда и закон имеют значение", - подчеркнула она.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.