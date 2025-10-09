Заседание по делу Гуцул перенесли

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева на сегодняшнем заседании по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан не приняла решения по ходатайствам защиты - слушание перенесено на понедельник, заявил РИА Новости адвокат Серджиу Морару.

Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжает рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул и Попан в августе.

"Судьи объявили перерыв, решение снова отложено. Мы продолжаем борьбу, хотя очевидно, что процесс затягивается искусственно. Слишком много давления, слишком мало права", — сказал Морару журналистам у здания суда.

По словам адвоката, защита добивается повторного рассмотрения доказательств, отклоненных судом первой инстанции, однако коллегия упорно игнорирует ключевые аргументы. "Каждое заседание превращается в испытание для всех, кто ещё верит в независимое правосудие", — добавил он.

Гуцул и Попан остаются под стражей в СИЗО,