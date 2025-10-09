Рейтинг@Mail.ru
Заседание по делу Гуцул перенесли - РИА Новости, 09.10.2025
14:47 09.10.2025 (обновлено: 14:50 09.10.2025)
Заседание по делу Гуцул перенесли
Заседание по делу Гуцул перенесли - РИА Новости, 09.10.2025
Заседание по делу Гуцул перенесли
Апелляционная палата Кишинева на сегодняшнем заседании по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан не приняла решения по... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:47:00+03:00
2025-10-09T14:50:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028154526_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_2b54350a0007a95e40f8892d0dc00e86.jpg
Заседание по делу Гуцул перенесли

Заседание по делу Гуцул перенесли на 13 октября

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева на сегодняшнем заседании по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан не приняла решения по ходатайствам защиты - слушание перенесено на понедельник, заявил РИА Новости адвокат Серджиу Морару.
Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжает рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул и Попан в августе.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
"Судьи объявили перерыв, решение снова отложено. Мы продолжаем борьбу, хотя очевидно, что процесс затягивается искусственно. Слишком много давления, слишком мало права", — сказал Морару журналистам у здания суда.
По словам адвоката, защита добивается повторного рассмотрения доказательств, отклоненных судом первой инстанции, однако коллегия упорно игнорирует ключевые аргументы. "Каждое заседание превращается в испытание для всех, кто ещё верит в независимое правосудие", — добавил он.
Гуцул и Попан остаются под стражей в СИЗО,
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.
Евгения Гуцул
