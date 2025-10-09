Заседание по делу Гуцул перенесли

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева на сегодняшнем заседании по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан не приняла решения по ходатайствам защиты - слушание перенесено на понедельник, заявил РИА Новости адвокат Серджиу Морару.
"Судьи объявили перерыв, решение снова отложено. Мы продолжаем борьбу, хотя очевидно, что процесс затягивается искусственно. Слишком много давления, слишком мало права", — сказал Морару журналистам у здания суда.
По словам адвоката, защита добивается повторного рассмотрения доказательств, отклоненных судом первой инстанции, однако коллегия упорно игнорирует ключевые аргументы. "Каждое заседание превращается в испытание для всех, кто ещё верит в независимое правосудие", — добавил он.
Гуцул и Попан остаются под стражей в СИЗО,
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.
Правосудие в Молдавии капитулировало, заявил адвокат Гуцул
8 октября, 22:55