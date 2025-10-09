https://ria.ru/20251009/gutsul-2047250781.html

Адвокат заявил о нарушениях в рассмотрении апелляции по делу Гуцул

Рассмотрение апелляции по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул проходит с нарушениями и под политическим давлением, заявил журналистам адвокат Серджиу Морару.

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Рассмотрение апелляции по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул проходит с нарушениями и под политическим давлением, заявил журналистам адвокат Серджиу Морару."По сути, коллегия апелляционной инстанции повторяет те же ошибки, что и суд первой инстанции. Мы видим, что на суд оказывается очевидное давление, он не действует независимо, а повторяет решения, принятые ранее. Никакой разницы — ни в подходе, ни в тоне, ни в отношении к делу. Это вызывает серьезные сомнения в объективности происходящего. Судьи отклонили все наши запросы, и разницы в подходе с первой инстанцией нет", — сказал защитник.Он отметил, что заседания проходят в ускоренном режиме и со многими нарушениями. "Были нарушены все возможные права на защиту и справедливое судебное разбирательство, и сейчас ситуация повторяется. Судебные заседания проходят до поздней ночи, без уважения к процедурам. Такое "ускоренное" рассмотрение дела показывает, что судьи действуют под внешним прессингом, стараясь скорее завершить процесс. <…> Вся процедура вызывает сомнения в беспристрастности. Нарушено право на справедливое судебное разбирательство, но мы продолжаем бороться, чтобы доказать невиновность госпожи Гуцул", — добавил Морару.Сегодня Апелляционная палата Кишинева продолжила рассмотрение жалобы защиты Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан на приговор суда первой инстанции. Обе подсудимые заявили о своей невиновности.Адвокаты главы Гагаузии подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании и получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которую недавно утвердил парламент. Все жалобы суд отклонил.Приговор Гуцул и давление на оппозицию в МолдавииГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м. Пятого августа районный суд Кишинева приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы. Гуцул назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. На прошедших 28 сентября парламентских выборах власти создавали препятствия для избирателей в Приднестровье, а также в России, где для 400-тысячной диаспоры открыли только два избирательных участка. Оппозиция также заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках.Подвергается притеснениям и Молдавская православная церковь. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

