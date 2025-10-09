https://ria.ru/20251009/gutsul-2047241923.html
Суд под давлением отклонил все ходатайства защиты Гуцул, заявил ее советник
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Кишиневский суд отклонил все ходатайства защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул из-за внешнего давления, заявил РИА Новости советник башкана, представитель правительства автономии Михаил Влах.
"Реакция в Гагаузии
по ситуации с приговором крайне негативная. Мы увидели, что судебная коллегия получила заказ — это стало очевидно, когда суд отклонил все ходатайства защиты, в том числе просьбу об освобождении Гуцул
. Суд действует под давлением, и это чувствуется на каждом этапе", — сказал он.
Он отметил, что заседание Апелляционной палаты Кишинева
накануне продолжалось до десяти вечера.
"Видно, что спешат, и ничего хорошего от этого заседания ждать не приходится", — добавил Влах.
Сегодня Апелляционная палата продолжила рассмотрение жалобы защиты Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан на приговор суда первой инстанции. Обе подсудимые заявили о своей невиновности.
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России
крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы.
Гуцул назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду
в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. На прошедших 28 сентября парламентских выборах власти создавали препятствия для избирателей в Приднестровье, а также в России, где для 400-тысячной диаспоры открыли только два избирательных участка. Оппозиция также заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках.
Подвергается притеснениям и Молдавская православная церковь. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.