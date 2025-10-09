Рейтинг@Mail.ru
Суд под давлением отклонил все ходатайства защиты Гуцул, заявил ее советник
12:04 09.10.2025 (обновлено: 12:56 09.10.2025)
Суд под давлением отклонил все ходатайства защиты Гуцул, заявил ее советник
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
парламентские выборы в молдавии
в мире
Суд под давлением отклонил все ходатайства защиты Гуцул, заявил ее советник

Глава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Кишиневский суд отклонил все ходатайства защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул из-за внешнего давления, заявил РИА Новости советник башкана, представитель правительства автономии Михаил Влах.
"Реакция в Гагаузии по ситуации с приговором крайне негативная. Мы увидели, что судебная коллегия получила заказ — это стало очевидно, когда суд отклонил все ходатайства защиты, в том числе просьбу об освобождении Гуцул. Суд действует под давлением, и это чувствуется на каждом этапе", — сказал он.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Адвокат рассказал об условиях содержания Гуцул
8 октября, 18:39
Он отметил, что заседание Апелляционной палаты Кишинева накануне продолжалось до десяти вечера.
"Видно, что спешат, и ничего хорошего от этого заседания ждать не приходится", — добавил Влах.
Сегодня Апелляционная палата продолжила рассмотрение жалобы защиты Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан на приговор суда первой инстанции. Обе подсудимые заявили о своей невиновности.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом
8 октября, 23:24

Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы.
Гуцул назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. На прошедших 28 сентября парламентских выборах власти создавали препятствия для избирателей в Приднестровье, а также в России, где для 400-тысячной диаспоры открыли только два избирательных участка. Оппозиция также заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках.
Подвергается притеснениям и Молдавская православная церковь. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул
23 сентября, 06:24
 
Кишинев Молдавия Гагаузия Евгения Гуцул Майя Санду Парламентские выборы в Молдавии В мире
 
 
