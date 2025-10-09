Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка политблока "Победа" Светлана Попан заявили о своей невиновности перед началом заседания Апелляционной палаты Кишинева.

"Мы не совершали инкриминируемые нам преступления и рассчитываем на объективное отношение судей к нашему делу", — сказала Гуцул по видеосвязи.

Обе женщины находятся в здании суда, но конвой отправил их в другое помещение.

По словам адвоката Сергея Морару, заседание продолжается в штатном режиме после того, как накануне его прервали по техническим причинам. Защита настаивает на пересмотре приговора и освобождении Гуцул и Попан из-под стражи.

Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы.

Гуцул назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".