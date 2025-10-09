https://ria.ru/20251009/gutsul--2047227519.html
Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе
Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 09.10.2025
Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка политблока "Победа" Светлана Попан заявили о своей невиновности перед началом заседания Апелляционной палаты Кишинева.
Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка политблока "Победа" Светлана Попан заявили о своей невиновности перед началом заседания Апелляционной палаты Кишинева.
"Мы не совершали инкриминируемые нам преступления и рассчитываем на объективное отношение судей к нашему делу", — сказала Гуцул
по видеосвязи.
Обе женщины находятся в здании суда, но конвой отправил их в другое помещение.
По словам адвоката Сергея Морару, заседание продолжается в штатном режиме после того, как накануне его прервали по техническим причинам. Защита настаивает на пересмотре приговора и освобождении Гуцул и Попан из-под стражи.
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
Главу Гагаузии
арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России
крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева
5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы.
Гуцул назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Майю Санду
в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
Подвергается притеснениям и Молдавская православная церковь. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.