19:08 09.10.2025
В Госдуму внесли проект о добровольном страховании самозанятых
В Госдуму внесли проект о добровольном страховании самозанятых
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, документ доступен в думской электронной базе.
"Предусматривается проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Девушка заполняет налоговые документы - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Самозанятые смогут добровольно застраховаться в Соцфонде
Вчера, 15:02
Эксперимент даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России.
В настоящее время самозанятые не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен на устранение этого пробела.
Проектом предлагается установить порядок добровольного вступления в страховые отношения, условия уплаты взносов и начисления пособий. Предусматривается, что подать заявление в территориальный орган страховщика можно будет до 30 сентября 2027 года в бумажной или электронной форме.
Размер ежемесячного взноса, согласно проекту, будет зависеть от выбранной страховой суммы: 35 тысяч рублей - взнос 1344 рубля, 50 тысяч рублей - взнос 1920 рублей, при повышении минимального размера оплаты труда страховые суммы также будут увеличиваться.
Мужчина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию
25 сентября, 03:02
В пояснительной записке к проекту отмечается, что право на получение пособия появится после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер выплат будет зависеть от страхового стажа и длительности участия в системе. При страховой сумме 35 тысяч рублей пособие составит от 14700 до 35 тысяч рублей, при 50 тысячах — от 21000 до 50 тысяч рублей.
Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 и 24 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности предусматривается механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно. В случае превышения размера выплаченного за 12 и 6 месяцев соответственно страхового обеспечения над размером страховой суммы, увеличивается размер страховых взносов на 10% и 30% в течение следующих 6 месяцев.
Кроме того, в документах уточняется, что самозанятые, являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут выбрать, по какой системе работать: по действующему порядку или по новому механизму в рамках эксперимента.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых
Вчера, 13:07
 
