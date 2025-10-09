В Госдуму внесли проект о добровольном страховании самозанятых

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, документ доступен в думской электронной базе.

"Предусматривается проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Эксперимент даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России

В настоящее время самозанятые не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен на устранение этого пробела.

Проектом предлагается установить порядок добровольного вступления в страховые отношения, условия уплаты взносов и начисления пособий. Предусматривается, что подать заявление в территориальный орган страховщика можно будет до 30 сентября 2027 года в бумажной или электронной форме.

Размер ежемесячного взноса, согласно проекту, будет зависеть от выбранной страховой суммы: 35 тысяч рублей - взнос 1344 рубля, 50 тысяч рублей - взнос 1920 рублей, при повышении минимального размера оплаты труда страховые суммы также будут увеличиваться.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что право на получение пособия появится после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер выплат будет зависеть от страхового стажа и длительности участия в системе. При страховой сумме 35 тысяч рублей пособие составит от 14700 до 35 тысяч рублей, при 50 тысячах — от 21000 до 50 тысяч рублей.

Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 и 24 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности предусматривается механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно. В случае превышения размера выплаченного за 12 и 6 месяцев соответственно страхового обеспечения над размером страховой суммы, увеличивается размер страховых взносов на 10% и 30% в течение следующих 6 месяцев.