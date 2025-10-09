https://ria.ru/20251009/gosduma-2047364055.html
В Госдуму внесли проект о защите имущества многодетных семей от взыскания
В Госдуму внесли проект о защите имущества многодетных семей от взыскания
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить обращать взыскание на земельный участок и единственный автомобиль многодетных семей, документ доступен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" разработан в целях обеспечения социальной защиты многодетных семей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время законом установлен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Однако, как отмечается в сопроводительных документах, в него не входят земельные участки и транспортные средства, предоставленные многодетным семьям в рамках мер социальной поддержки. Проектом предлагается дополнить этот перечень.
В документах уточняется, что взыскание не смогут обращать на земельные участки, если они предоставлены многодетным семьям как мера социальной поддержки. Также, проектом предусматривается, что защите подлежат автомобили, если это единственное транспортное средство семьи, и оно принадлежит членам многодетной семьи.
Реализация данных норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей, отметили авторы хаконопроекта.