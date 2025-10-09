Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки - РИА Новости, 09.10.2025
04:27 09.10.2025
В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки
В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки - РИА Новости, 09.10.2025
В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность установления... РИА Новости, 09.10.2025
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
россия
общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность установления предельного срока проведения операции по возврату денег на карту потребителя в 24 часа с момента покупки, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность установления для всех кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, предельный срок проведения операции по возврату денежных средств на банковскую карту потребителя при расторжении договоров розничной купли-продажи и возмездного оказания услуг — не более 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения банком-эквайером соответствующего распоряжения от торговой точки или исполнителя услуг", - сказано в документе.
Отмечается, что в настоящее время технологические возможности финансовых институтов позволяют осуществлять списание денежных средств с банковской карты плательщика в момент оплаты практически мгновенно, однако обратная операция – возврат средств при расторжении договора купли-продажи товара или отказа от оказания услуг – занимает непропорционально долгий срок ─ 10 дней.
"Существующий разрыв между скоростью списания и возврата средств является архаичным и не соответствует современному уровню развития цифровых технологий в финансовой сфере. Данная практика создаёт негативный опыт для миллионов россиян, вынужденных ожидать возврата собственных денежных средств в течение длительного срока, в то время как их списание происходит моментально", - считает вице-спикер Госдумы.
По мнению Чернышова, реализация этой инициативы будет способствовать существенному повышению защищённости прав потребителей, стимулированию безналичных расчётов, дальнейшему развитию цифровой экономики России, а также повысит уровень доверия граждан к финансовым институтам.
ОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
