https://ria.ru/20251009/gosduma-2047172818.html
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы - РИА Новости, 09.10.2025
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы
Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T01:12:00+03:00
2025-10-09T01:12:00+03:00
2025-10-09T01:12:00+03:00
общество
россия
сергей колунов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251008/gosduma-2047087507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей колунов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы
Колунов предложил направить штрафы с недобросовестных УК в бюджеты регионов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим использованием в коммунальном хозяйстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ
с их дальнейшим целевым использованием в коммунальном хозяйстве", - сказал Колунов
.
Парламентарий отметил, что сегодня управляющие компании функционируют на средства жильцов, поэтому и штрафы за нарушения платят из этих же денег.
"Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство. Следует также продумать возвращение денег в те же регионы, откуда они пришли, выделение их местным фондам капитального ремонта для капремонта зданий или регвластям на обновление коммунальной инфраструктуры. Отрасль чувствительная, и эти средства здесь будут нелишними", - заключил он.