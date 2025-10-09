Рейтинг@Mail.ru
01:12 09.10.2025
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы
общество, россия, сергей колунов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим использованием в коммунальном хозяйстве, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Необходимо разработать механизм направления средств от штрафов, взысканных с недобросовестных управляющих компаний, в бюджеты субъектов РФ с их дальнейшим целевым использованием в коммунальном хозяйстве", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что сегодня управляющие компании функционируют на средства жильцов, поэтому и штрафы за нарушения платят из этих же денег.
"Здесь будет правильным проработать механизм, который бы возвращал деньги со штрафов обратно в отрасль, в коммунальное хозяйство. Следует также продумать возвращение денег в те же регионы, откуда они пришли, выделение их местным фондам капитального ремонта для капремонта зданий или регвластям на обновление коммунальной инфраструктуры. Отрасль чувствительная, и эти средства здесь будут нелишними", - заключил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка
