Девочка пострадала при атаке дрона в Белгородской области, заявил Гладков
Девочка пострадала при атаке дрона в Белгородской области, заявил Гладков - РИА Новости, 09.10.2025
Девочка пострадала при атаке дрона в Белгородской области, заявил Гладков
Восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения при атаке украинского дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в четверг губернатор Вячеслав... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:44:00+03:00
2025-10-09T19:44:00+03:00
2025-10-09T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородская область
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Девочка пострадала при атаке дрона в Белгородской области, заявил Гладков
Гладков: восьмилетняя девочка пострадала при атаке дрона в Шебекинском округе