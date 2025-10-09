Девочка пострадала при атаке дрона в Белгородской области, заявил Гладков

БЕЛГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения при атаке украинского дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что для дальнейшего обследования и лечения ребенка перевезут в детскую областную клиническую больницу.