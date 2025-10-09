СМИ сообщили о возросшем числе отказов от военной службы в Германии

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Свыше 3 тысяч человек в Германии направили в немецкую армию ходатайства об отказе от военной службы на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, в 2021 году количество просителей составляло всего около 200 человек, сообщает издание Свыше 3 тысяч человек в Германии направили в немецкую армию ходатайства об отказе от военной службы на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, в 2021 году количество просителей составляло всего около 200 человек, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные бундесвера.

"К концу августа 2025 года в кадровые центры бундесвера поступило в общей сложности 3257 заявлений об отказе от военной службы. За четыре месяца до конца года это число уже превысило тем самым показатель за весь 2024 год на 9,2%", - пишет издание. Отмечается, что среди просителей в текущем году в большинстве своем люди, никогда не служившие в рядах армии (2266) и резервисты (856).

В 2024 году было подано 2998 заявлений об отказе от военной службы. В 2023 году их было 1609, а в 2022 году в бундесвер поступило около 1100 подобных заявлений, тогда как в 2021 году их было всего около 200.

По данным Spiegel, число отказников от военной службы в этом году стремительно приближается к самому высокому уровню за последние 14 лет.

Отказ от несения военной службы по соображениям совести прописан в конституции ФРГ , большинство прошений подобного рода формально удовлетворяются. При этом обязательный призыв в стране был отменен в 2011 году вместе с переходом на профессиональную службу.

На прошлой неделе газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что блок ХДС/ХСС заблокировал обсуждение законопроекта о добровольной военной службе, поскольку "с учетом обстановки угрозы" решение о добровольной военной службе является "половинчатым", тогда как многие политики блока выступают за возвращение обязательной службы. В субботу министр обороны Германии Борис Писториус (от СДПГ) раскритиковал блокировку обсуждения законопроекта блоком ХДС/ХСС, назвав его действия "беспечными".

Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.