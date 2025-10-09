Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о возросшем числе отказов от военной службы в Германии - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/germanija-2047403279.html
СМИ сообщили о возросшем числе отказов от военной службы в Германии
СМИ сообщили о возросшем числе отказов от военной службы в Германии - РИА Новости, 09.10.2025
СМИ сообщили о возросшем числе отказов от военной службы в Германии
Свыше 3 тысяч человек в Германии направили в немецкую армию ходатайства об отказе от военной службы на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, в... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:43:00+03:00
2025-10-09T23:43:00+03:00
в мире
германия
борис писториус
хдс/хсс
bild
бундесвер германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_0:166:4285:2576_1920x0_80_0_0_333a8fa2b5bf7a982719473251475374.jpg
https://ria.ru/20250904/evro-2039660497.html
https://ria.ru/20240901/prizyv-1969816746.html
https://ria.ru/20250911/litva-2041214526.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_316:0:3971:2741_1920x0_80_0_0_f5af38091667ec2f95b2f1fb59dfd80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, борис писториус, хдс/хсс, bild, бундесвер германии
В мире, Германия, Борис Писториус, ХДС/ХСС, Bild, Бундесвер Германии
СМИ сообщили о возросшем числе отказов от военной службы в Германии

Spiegel: более 3 тыс человек в Германии подали отказ от военной службы

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Свыше 3 тысяч человек в Германии направили в немецкую армию ходатайства об отказе от военной службы на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, в 2021 году количество просителей составляло всего около 200 человек, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные бундесвера.
"К концу августа 2025 года в кадровые центры бундесвера поступило в общей сложности 3257 заявлений об отказе от военной службы. За четыре месяца до конца года это число уже превысило тем самым показатель за весь 2024 год на 9,2%", - пишет издание. Отмечается, что среди просителей в текущем году в большинстве своем люди, никогда не служившие в рядах армии (2266) и резервисты (856).
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Spiegel: Германии нужны почти десять миллиардов евро на форму для военных
4 сентября, 13:48
В 2024 году было подано 2998 заявлений об отказе от военной службы. В 2023 году их было 1609, а в 2022 году в бундесвер поступило около 1100 подобных заявлений, тогда как в 2021 году их было всего около 200.
По данным Spiegel, число отказников от военной службы в этом году стремительно приближается к самому высокому уровню за последние 14 лет.
Отказ от несения военной службы по соображениям совести прописан в конституции ФРГ, большинство прошений подобного рода формально удовлетворяются. При этом обязательный призыв в стране был отменен в 2011 году вместе с переходом на профессиональную службу.
На прошлой неделе газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что блок ХДС/ХСС заблокировал обсуждение законопроекта о добровольной военной службе, поскольку "с учетом обстановки угрозы" решение о добровольной военной службе является "половинчатым", тогда как многие политики блока выступают за возвращение обязательной службы. В субботу министр обороны Германии Борис Писториус (от СДПГ) раскритиковал блокировку обсуждения законопроекта блоком ХДС/ХСС, назвав его действия "беспечными".
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В Германии выступили против возобновления воинского призыва
1 сентября 2024, 15:03
Законопроект о новом формате добровольной военной службы по образцу шведской модели, который должен вступить в силу с начала 2026 года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы является укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия угрозам безопасности. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательному призыву лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март составляла примерно 182 тысячи человек. Бундесвер ранее сообщил, что, по сравнению с показателем за 2024 год, численность персонала на активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года, на активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве
11 сентября, 15:06
 
В миреГерманияБорис ПисториусХДС/ХССBildБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала