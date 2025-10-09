Рейтинг@Mail.ru
Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/genprokuratura-2047294613.html
Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО
Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО - РИА Новости, 09.10.2025
Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что в ведомстве необходимо создать специализированный отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО и... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:12:00+03:00
2025-10-09T15:12:00+03:00
общество
россия
александр гуцан
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043732162_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_67168315ecfbd5f1e32e61449401d949.jpg
https://ria.ru/20251006/dobrovolets-2046571047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043732162_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9e7e213e5da9041eac2be7349b8b328e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр гуцан, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Александр Гуцан, Генеральная прокуратура РФ
Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО

Гуцан предложил создать отдел по надзору за правами участников СВО и их семей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что в ведомстве необходимо создать специализированный отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"В целях обеспечения предметного подхода к надзорной работе и усиления ее организационной составляющей считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей", – сказал Гуцан, чьи слова приводятся в релизе.
Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Британии в поддержку России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России
6 октября, 08:36
 
ОбществоРоссияАлександр ГуцанГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала