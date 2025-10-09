Гуцан предложил создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что в ведомстве необходимо создать специализированный отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.