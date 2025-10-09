https://ria.ru/20251009/gebbels--2047198890.html
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис - РИА Новости, 09.10.2025
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис
Рейхсминистр пропаганды Германии Йозеф Геббельс гордился бы британскими СМИ, оголтело поддерживающими киевский режим, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис
Боец из Британии Миннис заявил, что Геббельс гордился бы британскими СМИ