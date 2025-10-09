Рейтинг@Mail.ru
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 09.10.2025 (обновлено: 08:46 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/gebbels--2047198890.html
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис - РИА Новости, 09.10.2025
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис
Рейхсминистр пропаганды Германии Йозеф Геббельс гордился бы британскими СМИ, оголтело поддерживающими киевский режим, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T08:24:00+03:00
2025-10-09T08:46:00+03:00
россия
украина
германия
йозеф геббельс
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20251005/otvet-2046472112.html
https://ria.ru/20251003/britanija-2046133171.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, германия, йозеф геббельс, в мире
Россия, Украина, Германия, Йозеф Геббельс, В мире, Специальная военная операция на Украине
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис

Боец из Британии Миннис заявил, что Геббельс гордился бы британскими СМИ

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Рейхсминистр пропаганды Германии Йозеф Геббельс гордился бы британскими СМИ, оголтело поддерживающими киевский режим, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
Отвечая на вопрос о том, почему большинство британцев поддерживают Украину, а не Россию, Миннис сказал: "Промывание мозгов со стороны СМИ. Всё очень просто. Мейнстрим медиа, телеканалы и социальные сети действуют слаженно, поддерживая Украину, так что, естественно, большинство граждан их поддерживают".
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии
5 октября, 10:19
По его словам, британцам показывают только одну сторону войны.
"Йозеф Геббельс бы гордился", - подчеркнул доброволец.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Британии обвинили Россию в попытках заглушить военные спутники
3 октября, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияЙозеф ГеббельсВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала