МККК частично возобновил работу в Газе

ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста частично возобновил гуманитарную работу в городе Газа на фоне прогресса в мирном урегулировании, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Кристиан Кардон.
"МККК уже смог вернуться в город Газа и возобновить часть гуманитарной деятельности. Этого недостаточно. Конечно, в ближайшие часы и дни объём помощи придётся значительно увеличить. Потребности огромны, и помощь должна поступать в больших объёмах – по всему сектору Газа", - сообщил он.
Первого октября организация сообщила, что приостанавливает работу в городе Газа на фоне активизации военных действий Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.