Источник назвал причину, по которой соглашение по Газе может сорваться

БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Соглашение по прекращению огня в секторе Газа может сорваться, если Израиль продолжить отказываться от освобождения ряда палестинских лидеров, имена которых ранее оговаривались, заявил в четверг РИА Новости источник в палестинском движении ФАТХ.