Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал причину, по которой соглашение по Газе может сорваться - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 09.10.2025 (обновлено: 19:37 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/gaza-2047371421.html
Источник назвал причину, по которой соглашение по Газе может сорваться
Источник назвал причину, по которой соглашение по Газе может сорваться - РИА Новости, 09.10.2025
Источник назвал причину, по которой соглашение по Газе может сорваться
Соглашение по прекращению огня в секторе Газа может сорваться, если Израиль продолжить отказываться от освобождения ряда палестинских лидеров, имена которых... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:35:00+03:00
2025-10-09T19:37:00+03:00
израиль
фатх
ливан
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20251009/khamas-2047358732.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, фатх, ливан, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
Израиль, ФАТХ, Ливан, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
Источник назвал причину, по которой соглашение по Газе может сорваться

Источник в ФАТХ назвал причину, по которой может сорваться соглашение по Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Соглашение по прекращению огня в секторе Газа может сорваться, если Израиль продолжить отказываться от освобождения ряда палестинских лидеров, имена которых ранее оговаривались, заявил в четверг РИА Новости источник в палестинском движении ФАТХ.
"Возникшие в последние часы препятствия, связанные с отказом Израиля освободить заключенных, классифицированных как палестинские лидеры, в том числе высокопоставленных членов ФАТХ, приговоренных к длительным срокам, вплоть до пожизненного заключения, направлены на срыв любых шагов, способных привести к позитивным результатам на уровне всего региона",- заявил собеседник агентства.
Ранее представитель движения ХАМАС в Ливане Валид Милане заявил РИА Новости, что соглашение по Газе еще не подписано из-за отсутствия согласия израильской стороны включить в список на освобождение ряд палестинских лидеров.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов
Вчера, 18:31
 
ИзраильФАТХЛиванХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала