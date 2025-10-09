https://ria.ru/20251009/gaza-2047359075.html
Вопрос управления Газой еще не обсуждали, сообщил представитель ХАМАС
Оружие движений сопротивления, включая ХАМАС, и вопрос управления сектором Газа не обсуждались на данном этапе непрямых переговоров в Египте, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.10.2025
Вопрос управления Газой еще не обсуждали, сообщил представитель ХАМАС
