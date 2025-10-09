Рейтинг@Mail.ru
Вопрос управления Газой еще не обсуждали, сообщил представитель ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/gaza-2047359075.html
Вопрос управления Газой еще не обсуждали, сообщил представитель ХАМАС
Вопрос управления Газой еще не обсуждали, сообщил представитель ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
Вопрос управления Газой еще не обсуждали, сообщил представитель ХАМАС
Оружие движений сопротивления, включая ХАМАС, и вопрос управления сектором Газа не обсуждались на данном этапе непрямых переговоров в Египте, заявил РИА Новости РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:33:00+03:00
2025-10-09T18:33:00+03:00
в мире
египет
ливан
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047351083_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_84fa6dd29637d1a6a823d5bd0e81326f.jpg
https://ria.ru/20251009/khamas-2047358732.html
египет
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047351083_97:0:2320:1667_1920x0_80_0_0_1730fcf4c060c9ce01b3eca9721470c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, ливан, хамас
В мире, Египет, Ливан, ХАМАС
Вопрос управления Газой еще не обсуждали, сообщил представитель ХАМАС

Представитель ХАМАС рассказал, какие вопросы обсуждали на переговорах в Египте

© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильские танки на прибрежной дороги в город Газа
Израильские танки на прибрежной дороги в город Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильские танки на прибрежной дороги в город Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Оружие движений сопротивления, включая ХАМАС, и вопрос управления сектором Газа не обсуждались на данном этапе непрямых переговоров в Египте, заявил РИА Новости представитель ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Спорные вопросы были отложены на следующий этап — такие как, кто будет управлять сектором Газа в политическом и военном плане, а также вопрос передачи оружия движения ХАМАС и других групп сопротивления. Все эти пункты остаются чувствительными и пока не обсуждались на данном этапе", - сказал Килани.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ХАМАС не исключают вероятность открытия Израилем новых фронтов
Вчера, 18:31
 
В миреЕгипетЛиванХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала