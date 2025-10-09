Рейтинг@Mail.ru
Палестинские движения предложили кандидатуры для управления Газой
13:09 09.10.2025 (обновлено: 14:04 09.10.2025)
Палестинские движения предложили кандидатуры для управления Газой
Палестинские движения предложили кандидатуры для управления Газой
Для управления Газой предложили 40 независимых кандидатов, сообщил глава ХАМАС в Ливане Усама Хамдан. РИА Новости, 09.10.2025
Палестинские движения предложили кандидатуры для управления Газой

ХАМАС сообщило, кто войдет в будущий комитет по управлению сектором Газа

© Getty Images / Anadolu/Ali JadallahСектор Газа. 9 октября 2025
Сектор Газа. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
Сектор Газа. 9 октября 2025
ДОХА, 9 окт — РИА Новости. Для управления Газой предложили 40 независимых кандидатов, сообщил глава ХАМАС в Ливане Усама Хамдан.
"Палестинские движения уже выдвинули кандидатуры 40 человек в будущий комитет по управлению сектором Газа, который будет состоять из технократов согласно достигнутой договоренности о прекращении огня в секторе", — сказал он телеканалу Al Arabiya.

Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ЦАХАЛ объявила о начале подготовки к реализации сделки с ХАМАС
Вчера, 08:49
По его словам, вопрос о разоружении ХАМАС будет решаться совместно с другими палестинскими партиями при обсуждении стратегии сопротивления Израилю.

Движение ранее заявило о готовности отойти от управления анклавом и передать полномочия комитету технократов, не имеющих отношения к палестинским политическим силам.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
5 октября, 19:51

Начало урегулирования конфликта

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп и МИД Катара сообщили, что ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению боевых действий. Палестинское движение согласилось освободить всех заложников, тогда как Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Нетаньяху внес правки в план Трампа по Газе, пишет FT
8 октября, 18:31
ХАМАС подтвердило договоренности, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных. Движение призвало Трампа и страны — гаранты соглашения обязать Израиль выполнить его. Оно заверило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа.
В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трампа внесли в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Вчера, 11:45

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Если ХАМАС откажется принять его, политик пообещал "довести дело до конца".
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
