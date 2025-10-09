https://ria.ru/20251009/gaza-2047196483.html
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем - РИА Новости, 09.10.2025
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
Служба гражданской обороны Газы сообщила о нескольких ударах по полуэксклаву после объявления о договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы...
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
В Газе заявили о нескольких ударах по анклаву после заключения сделки с Израилем
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Служба гражданской обороны Газы сообщила о нескольких ударах по полуэксклаву после объявления о договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию в секторе, передает агентство Франс Пресс.
"С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы", - цитирует агентство слова одного из чиновников службы Мохаммеда аль-Мугайира.
Чиновник также заявил агентству о "серии интенсивных авиаударов" по городу Газа.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о достигнутой договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.