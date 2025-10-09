Рейтинг@Mail.ru
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем - РИА Новости, 09.10.2025
07:55 09.10.2025 (обновлено: 08:29 09.10.2025)
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
израиль, в мире, хамас
Израиль, В мире, ХАМАС
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские танки недалеко от границы с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Служба гражданской обороны Газы сообщила о нескольких ударах по полуэксклаву после объявления о договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию в секторе, передает агентство Франс Пресс.
"С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы", - цитирует агентство слова одного из чиновников службы Мохаммеда аль-Мугайира.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ХАМАС рассказали о переговорах по прекращению огня в секторе Газа
8 октября, 11:45
Чиновник также заявил агентству о "серии интенсивных авиаударов" по городу Газа.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о достигнутой договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп рассказал, когда вернутся заложники ХАМАС
Вчера, 04:38
 
