Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото

Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа

В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Служба гражданской обороны Газы сообщила о нескольких ударах по полуэксклаву после объявления о договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию в секторе, передает агентство Франс Пресс.

"С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы", - цитирует агентство слова одного из чиновников службы Мохаммеда аль-Мугайира.

Чиновник также заявил агентству о "серии интенсивных авиаударов" по городу Газа.