"Раз в двадцать лет". Миллер раскрыл, что ждет Европу зимой

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Европу ждет крайне морозный зимний сезон, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
"Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет — аномально холодная зима", — сказал он.
Миллер пояснил, что в абсолютных цифрах наступление такой зимы будет означать температуру до минус 25 градусов на всей европейской части России — от Мурманской области до Краснодарского края. Данные для стран Европы он раскрывать не стал.
При этом глава "Газпрома" добавил, что ретроспективный анализ зимних сезонов за последние 100-150 лет показал: наступление аномально холодной зимы никак не зависит от предыдущей — она может быть теплой или даже бесснежной.
На этой неделе "Газпром" в своем Telegram-канале сообщил, что подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены лишь на 82,7 процента. Достижение целевого уровня в 90 процентов становится малореалистичной задачей, а при сильных морозах нехватка газа может поставить под угрозу стабильность газоснабжения.
