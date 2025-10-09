Рейтинг@Mail.ru
"Раз в двадцать лет". Миллер раскрыл, что ждет Европу зимой
19:34 09.10.2025 (обновлено: 19:58 09.10.2025)
"Раз в двадцать лет". Миллер раскрыл, что ждет Европу зимой
Европу ждет крайне морозный зимний сезон, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. РИА Новости, 09.10.2025
европа, россия, мурманская область, алексей миллер, газпром
Европа, Россия, Мурманская область, Алексей Миллер, Газпром
"Раз в двадцать лет". Миллер раскрыл, что ждет Европу зимой

Глава Газпрома Миллер предупредил Европу об аномально холодной зиме. Подробности

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Европу ждет крайне морозный зимний сезон, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
"Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет — аномально холодная зима", — сказал он.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе
Вчера, 12:58
Миллер пояснил, что в абсолютных цифрах наступление такой зимы будет означать температуру до минус 25 градусов на всей европейской части России — от Мурманской области до Краснодарского края. Данные для стран Европы он раскрывать не стал.
При этом глава "Газпрома" добавил, что ретроспективный анализ зимних сезонов за последние 100-150 лет показал: наступление аномально холодной зимы никак не зависит от предыдущей — она может быть теплой или даже бесснежной.
На этой неделе "Газпром" в своем Telegram-канале сообщил, что подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены лишь на 82,7 процента. Достижение целевого уровня в 90 процентов становится малореалистичной задачей, а при сильных морозах нехватка газа может поставить под угрозу стабильность газоснабжения.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Западе раскрыли, что ждет ЕС после заявления Миллера
2 сентября, 10:55
 
