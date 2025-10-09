Рейтинг@Mail.ru
Кировскую экоферму перевели на газ - РИА Новости, 09.10.2025
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
18:47 09.10.2025
Кировскую экоферму перевели на газ
Кировскую экоферму перевели на газ - РИА Новости, 09.10.2025
Кировскую экоферму перевели на газ
Экоферму в Слободском районе Кировской области перевели на газ, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.10.2025
кировская область
кировская область
слободской район
россия
александр соколов
алексей миллер
сергей цивилев
газпром
кировская область
слободской район
россия
Кировскую экоферму перевели на газ

Экоферму в Слободском районе Кировской области перевели на газ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Экоферму в Слободском районе Кировской области перевели на газ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Экоферму "Ильинская" в селе Ильинское Слободского района подключили к газовым сетям. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума. В один день в эксплуатацию ввели новые газопроводы в 25 регионах России. Торжественный ввод в эксплуатацию всех объектов открыл председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. В церемонии также участвовали министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Кировской области Александр Соколов", - говорится в сообщении.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Рождаемость первенцев растет в Кировской области благодаря мерам поддержки
18 сентября, 16:55
Отмечается, что экоферма "Ильинская" – молодое хозяйство, которое начали строить в 2023 году на месте бывшего разрушенного и заброшенного колхоза, а запустили производство в 2024 году. На ферме содержатся свыше 700 коров и телят. Для содержания животных на общей площади 80 гектаров построены четыре коровника, молочный блок, телячья деревня, родильное отделение и бычий двор, а также кормовой завод и служебные помещения. Закуплена сельхозтехника, смонтированы роботизированные установки для доения коров, освоены новые пастбища. Компания сама производит корма для животных - без химии, пестицидов и гербицидов. Сейчас здесь трудятся 80 специалистов. Ежедневно на ферме производится 10 тысяч литров молока жирностью не менее 6%.
Тепло особенно важно для маленьких телят, так как питьевую воду для них нужно подогревать, это необходимо для здоровья и полноценного развития животных, поэтому было принято решение о переводе экофермы на газ. "Перевод на газ позволит предприятию сэкономить затраты и направить средства на развитие производства", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Для газификации комплекса был создан газопровод низкого давления, оборудована газовая котельная, на которой установлены счётчики газа, сигнализатор загазованности.
Глава региона отметил, что в Кировской области активно ведутся работы по газификации социальных и промышленных объектов, а также по догазификации домовладений. "С руководством "Газпрома" продолжаем детальную проработку новой программы газификации Кировской области", - подчеркнул Соколов.
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове
7 октября, 13:06
 
Кировская область, Слободской район, Россия, Александр Соколов, Алексей Миллер, Сергей Цивилев, Газпром
 
 
