Кировскую экоферму перевели на газ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Экоферму в Слободском районе Кировской области перевели на газ, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Экоферму "Ильинская" в селе Ильинское Слободского района подключили к газовым сетям. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума. В один день в эксплуатацию ввели новые газопроводы в 25 регионах России. Торжественный ввод в эксплуатацию всех объектов открыл председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. В церемонии также участвовали министр энергетики России Сергей Цивилев и губернатор Кировской области Александр Соколов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экоферма "Ильинская" – молодое хозяйство, которое начали строить в 2023 году на месте бывшего разрушенного и заброшенного колхоза, а запустили производство в 2024 году. На ферме содержатся свыше 700 коров и телят. Для содержания животных на общей площади 80 гектаров построены четыре коровника, молочный блок, телячья деревня, родильное отделение и бычий двор, а также кормовой завод и служебные помещения. Закуплена сельхозтехника, смонтированы роботизированные установки для доения коров, освоены новые пастбища. Компания сама производит корма для животных - без химии, пестицидов и гербицидов. Сейчас здесь трудятся 80 специалистов. Ежедневно на ферме производится 10 тысяч литров молока жирностью не менее 6%.

Тепло особенно важно для маленьких телят, так как питьевую воду для них нужно подогревать, это необходимо для здоровья и полноценного развития животных, поэтому было принято решение о переводе экофермы на газ. "Перевод на газ позволит предприятию сэкономить затраты и направить средства на развитие производства", – приводятся в сообщении слова главы региона.

Для газификации комплекса был создан газопровод низкого давления, оборудована газовая котельная, на которой установлены счётчики газа, сигнализатор загазованности.