Хоценко сообщил о газификации котельной в селе Омской области

ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём Telegram-канале о подключении к сетевому газу модульной котельной в селе Александровское Шербакульского района.

Торжественное мероприятие было посвящено подключению к природному газу объектов газификации и догазификации в 25 регионах страны в рамках XIV Петербургского международного газового форума. Помимо главы региона, в церемонии приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и руководители субъектов РФ. Модульная автоматизированная котельная обеспечит теплом сельские детский сад, школу, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

"Переход на природный газ позволит значительно сократить расходы муниципалитета на энергоноситель. Благодаря новым объектам газоснабжения жители Александровского сельского поселения Шербакульского района смогут пользоваться надежным и экологически чистым видом топлива, получать медицинскую помощь в тепле, дети – учиться и заниматься творчеством в комфортных условиях", - сообщил Хоценко.