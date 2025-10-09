Рейтинг@Mail.ru
Хоценко сообщил о газификации котельной в селе Омской области
Цветущие поля в Омской области
Омская область
 
17:06 09.10.2025 (обновлено: 17:14 09.10.2025)
Хоценко сообщил о газификации котельной в селе Омской области
Хоценко сообщил о газификации котельной в селе Омской области - РИА Новости, 09.10.2025
Хоценко сообщил о газификации котельной в селе Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём Telegram-канале о подключении к сетевому газу модульной котельной в селе Александровское... РИА Новости, 09.10.2025
омская область
жкх
омская область
александровское
россия
виталий хоценко
омская область
александровское
россия
жкх, омская область, александровское, россия, виталий хоценко
Омская область , ЖКХ, Омская область, Александровское, Россия, Виталий Хоценко
Хоценко сообщил о газификации котельной в селе Омской области

Хоценко сообщил о подключении к сетевому газу котельной в селе Александровское

Газификация котельной в селе Омской области
Газификация котельной в селе Омской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Газификация котельной в селе Омской области
ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём Telegram-канале о подключении к сетевому газу модульной котельной в селе Александровское Шербакульского района.
Торжественное мероприятие было посвящено подключению к природному газу объектов газификации и догазификации в 25 регионах страны в рамках XIV Петербургского международного газового форума. Помимо главы региона, в церемонии приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и руководители субъектов РФ. Модульная автоматизированная котельная обеспечит теплом сельские детский сад, школу, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.
"Переход на природный газ позволит значительно сократить расходы муниципалитета на энергоноситель. Благодаря новым объектам газоснабжения жители Александровского сельского поселения Шербакульского района смогут пользоваться надежным и экологически чистым видом топлива, получать медицинскую помощь в тепле, дети – учиться и заниматься творчеством в комфортных условиях", - сообщил Хоценко.
Газификация Омской области продолжается. В селе Александровское подключена к газораспределительной сети новая блочно-модульная газовая котельная, для этого в Шербакульском районе были построены межпоселковый газопровод протяженностью 12,3 километра и внутрипоселковый газопровод в селе Александровское протяженностью 22,5 километра.
Омская область
 
 
