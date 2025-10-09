Появились подробности после возгорания газа в доме в Рязанской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Рязанской области, где в результате возникшего из-за утечки газа возгорания пострадали пять человек, сообщило СУСК по региону.
Накануне оперштаб Рязанской области сообщил, что пять человек, включая троих детей, пострадали в результате возгорания газа в многоквартирном доме в деревне Ершово. По данным прокуратуры Рязанской области, предварительно установлено, что в квартире жилого дома "произошел хлопок бытового газа", что привело к возгоранию одного из помещений. В СУ СК по региону уточнили, что в числе пострадавших - женщина и трое ее детей.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.
В сообщении уточняется, что, по данным следствия, в результате возгорания, произошедшего в одной из квартир жилого дома по причине утечки бытового газа из централизованной системы газоснабжения пострадали пятеро местных жителей.