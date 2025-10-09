Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после возгорания газа в доме в Рязанской области
14:28 09.10.2025
Появились подробности после возгорания газа в доме в Рязанской области
Появились подробности после возгорания газа в доме в Рязанской области
рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Рязанская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Рязанской области, где в результате возникшего из-за утечки газа возгорания пострадали пять человек, сообщило СУСК по региону.
Накануне оперштаб Рязанской области сообщил, что пять человек, включая троих детей, пострадали в результате возгорания газа в многоквартирном доме в деревне Ершово. По данным прокуратуры Рязанской области, предварительно установлено, что в квартире жилого дома "произошел хлопок бытового газа", что привело к возгоранию одного из помещений. В СУ СК по региону уточнили, что в числе пострадавших - женщина и трое ее детей.
В доме в городе Красный Луч произошел взрыв газа
5 октября, 12:48
5 октября, 12:48
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.
В сообщении уточняется, что, по данным следствия, в результате возгорания, произошедшего в одной из квартир жилого дома по причине утечки бытового газа из централизованной системы газоснабжения пострадали пятеро местных жителей.
В КБР завершили расследование гибели ребенка после взрыва газового баллона
2 октября, 17:02
2 октября, 17:02
 
Рязанская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
