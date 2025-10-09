Рейтинг@Mail.ru
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил Миллер - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/gaz-2047261931.html
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил Миллер
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил Миллер - РИА Новости, 09.10.2025
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил Миллер
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:25:00+03:00
2025-10-09T13:25:00+03:00
экономика
россия
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155539/19/1555391994_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6903100ddf3816ba1dbcf65e80a83e08.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155539/19/1555391994_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_59b59240bd2c370751e87efc5194b421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей миллер, газпром
Экономика, Россия, Алексей Миллер, Газпром
Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил Миллер

Миллер заявил об отсутствии конкурентов России в вопросе запасов газа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
"Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще, близко к нам конкурентов никаких нет. "Газпром" на сегодняшний день больше всех производит газа, мы больше всех имеем запасов газа. А это только "Газпром", а мы еще помним, что Россия занимает первое место", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлексей МиллерГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала