Марреро: более 100 тысяч кубинцев приняли участие в пропалестинской акции

ГАВАНА, 9 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч человек вышли на площадь Антиимпериалистической трибуны имени Хосе Марти в Гаване, чтобы выразить поддержку Палестине и потребовать от Израиля покончить с геноцидом в анклаве, сообщил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.