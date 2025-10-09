Рейтинг@Mail.ru
Марреро: более 100 тысяч кубинцев приняли участие в пропалестинской акции - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/gavana-2047391305.html
Марреро: более 100 тысяч кубинцев приняли участие в пропалестинской акции
Марреро: более 100 тысяч кубинцев приняли участие в пропалестинской акции - РИА Новости, 09.10.2025
Марреро: более 100 тысяч кубинцев приняли участие в пропалестинской акции
Более 100 тысяч человек вышли на площадь Антиимпериалистической трибуны имени Хосе Марти в Гаване, чтобы выразить поддержку Палестине и потребовать от Израиля... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:52:00+03:00
2025-10-09T21:52:00+03:00
в мире
палестина
гавана
израиль
мигель диас-канель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31042d49423bffebdfb5e806c67ecb83.jpg
https://ria.ru/20251004/italiya-2046361319.html
палестина
гавана
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ffc0760d889594031222de8da6e2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, гавана, израиль, мигель диас-канель
В мире, Палестина, Гавана, Израиль, Мигель Диас-Канель
Марреро: более 100 тысяч кубинцев приняли участие в пропалестинской акции

Марреро: в Гаване более 100 тысяч кубинцев выступили в поддержку Палестины

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГАВАНА, 9 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч человек вышли на площадь Антиимпериалистической трибуны имени Хосе Марти в Гаване, чтобы выразить поддержку Палестине и потребовать от Израиля покончить с геноцидом в анклаве, сообщил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.
"Мы встретили рассвет вместе с более чем 100 тысячами жителей столицы на Антиимпериалистической трибуне - символическом месте стольких битв, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку палестинскому народу. Через два года после эскалации насилия без границ Куба требует прекращения геноцида", - написал чиновник в социальной сети X.
В мероприятии приняли участие президент Кубы Мигель Диас-Канель, высокопоставленные представители кубинского правительства, временный поверенный в делах посольства Палестины в Гаване Маджед Абу Аль Хава, а также палестинские студенты, обучающиеся в различных университетах острова.
Помимо требования прекратить военную агрессию Тель-Авива против Палестины, несколько выступавших на мероприятии выразили поддержку участникам Международной флотилии "Сумуд", которые были перехвачены Израилем при доставке гуманитарного груза в сектор Газа и в настоящее время удерживаются еврейским государством.
Кубинское правительство неоднократно называло действия Израиля в Палестине геноцидом, в Гаване настаивают, что единственный путь к разрешению этого конфликта - это создание двух независимых государств.
Многотысячная манифестация в Риме в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Италии более 50 полицейских пострадали на протестах в поддержку Палестины
4 октября, 14:30
 
В миреПалестинаГаванаИзраильМигель Диас-Канель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала