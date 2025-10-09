Марреро: более 100 тысяч кубинцев приняли участие в пропалестинской акции

ГАВАНА, 9 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч человек вышли на площадь Антиимпериалистической трибуны имени Хосе Марти в Гаване, чтобы выразить поддержку Палестине и потребовать от Израиля покончить с геноцидом в анклаве, сообщил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.
"Мы встретили рассвет вместе с более чем 100 тысячами жителей столицы на Антиимпериалистической трибуне - символическом месте стольких битв, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку палестинскому народу. Через два года после эскалации насилия без границ Куба требует прекращения геноцида", - написал чиновник в социальной сети X.
В мероприятии приняли участие президент Кубы Мигель Диас-Канель, высокопоставленные представители кубинского правительства, временный поверенный в делах посольства Палестины в Гаване Маджед Абу Аль Хава, а также палестинские студенты, обучающиеся в различных университетах острова.
Помимо требования прекратить военную агрессию Тель-Авива против Палестины, несколько выступавших на мероприятии выразили поддержку участникам Международной флотилии "Сумуд", которые были перехвачены Израилем при доставке гуманитарного груза в сектор Газа и в настоящее время удерживаются еврейским государством.
Кубинское правительство неоднократно называло действия Израиля в Палестине геноцидом, в Гаване настаивают, что единственный путь к разрешению этого конфликта - это создание двух независимых государств.