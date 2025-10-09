Номера проданного Bentley Галкина* стоили дороже машины

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Номера на редком Bentley Arnage класса люкс, который принадлежал иноагенту Максиму Галкину*, стоили вдвое дороже самого авто, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.

Галкин* владел Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра более 20 лет. В марте машину выставили на продажу.

При этом в январе в документы внесли пометку: "Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств", а через два месяца у автомобиля сменился собственник и госномер.

Причем предыдущие номера были красивыми — c зеркальными цифрами и тремя буквами О. По данным из открытых источников, сейчас похожие госномера с новым кодом московского региона продаются более чем за 7,4 миллиона рублей.

Сама же машина, согласно данным сервиса "Avito Авто", стоит от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. На сегодняшний день в России продается четыре таких подержанных автомобиля.