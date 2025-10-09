Рейтинг@Mail.ru
Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/fsb-2047403795.html
Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории
Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории - РИА Новости, 09.10.2025
Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории
Житель Белгорода пытался продать крупную партию наркотиков и организовал лабораторию для их производства, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T23:46:00+03:00
2025-10-09T23:46:00+03:00
происшествия
россия
белгород
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20250922/video-2043518902.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгород, белгородская область
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область
Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории

Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории и сбыт мефедрона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Житель Белгорода пытался продать крупную партию наркотиков и организовал лабораторию для их производства, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области задержали 44-летнего жителя города Белгорода, который пытался организовать сбыт наркотического вещества "мефедрон" в особо крупном размере. На основании собранных материалов региональным УМВД возбуждено уголовное дело по статье о попытке сбыта наркотических средств.
"Была пресечена деятельность лаборатории, незаконно производившей синтетические наркотические вещества. Ее организовал указанный фигурант. На территории базы отдыха в селе Таврово Белгородского района он занимался производством мефедрона. В отношении фигуранта региональным УМВД по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство наркотических средств)", - говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что максимальная санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
Задержание лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
22 сентября, 13:56
 
ПроисшествияРоссияБелгородБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала