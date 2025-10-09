Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории

БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Житель Белгорода пытался продать крупную партию наркотиков и организовал лабораторию для их производства, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.