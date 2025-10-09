Белгородцу грозит пожизненное за организацию нарколаборатории

БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Житель Белгорода пытался продать крупную партию наркотиков и организовал лабораторию для их производства, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области задержали 44-летнего жителя города Белгорода, который пытался организовать сбыт наркотического вещества "мефедрон" в особо крупном размере. На основании собранных материалов региональным УМВД возбуждено уголовное дело по статье о попытке сбыта наркотических средств.
"Была пресечена деятельность лаборатории, незаконно производившей синтетические наркотические вещества. Ее организовал указанный фигурант. На территории базы отдыха в селе Таврово Белгородского района он занимался производством мефедрона. В отношении фигуранта региональным УМВД по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство наркотических средств)", - говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что максимальная санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
