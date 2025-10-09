ФСБ раскрыла подробности зверств финских оккупантов в Карелии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Участник зверских казней раненых советских бойцов и офицеров финскими оккупантами на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны Яакко Симелиус после нее командовал вооруженными силами Финляндии, сообщила Федеральная служба безопасности России.

ФСБ опубликовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие о зверствах, с которыми финские оккупанты, воевавшие за гитлеровскую Германию , убивали раненых красноармейцев, едва ли не превзойдя нацистов по степени садизма.

В этих документах сообщалось о зверской расправе финских военнослужащих над ранеными бойцами и командирами 301-го и 304-го гвардейских стрелковых полков (гсп) 100-й гвардейской стрелковой дивизии (гсд) у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви летом 1944 года. Согласно документам, финские военные тогда изуверски убили более 80 раненых красноармейцев – их заживо сжигали, им выкалывали глаза, раскалывали черепа, вспарывали животы.

В ходе расследования, организованного специальной комиссией советской военной контрразведки "Смерш", было установлено, что зверское убийство раненых гвардейцев-десантников 301-го и 304 гсп в районе Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви совершили военнослужащие 1-го и 2-го батальонов 4-го пехотного полка 8-й финской пехотной дивизии.

"Ответственность за эти воинские преступления в полной мере несут их командиры", - подчеркивает ФСБ.

По данным российской спецслужбы, с 15 февраля по 15 ноября 1944 года 8-й пехотной дивизией командовал генерал-майор Антти Кяярияйнен (Antti Kääriänen, 1891-1967). А 4-й пехотный полк 8-й пехотной дивизии с 15 марта 1943 по 4 декабря 1944 года возглавлял полковник (в 1959 году – генерал пехоты) Яакко Сакари Симелиус (Jaakko Sakari Simelius, 1900-1985). "После окончания Второй мировой войны генерал Симелиус с октября 1959 по ноябрь 1965 года командовал Силами обороны Финляндии", - добавили в ФСБ. Силы обороны Финляндии являются вооруженными силами этой страны.

Как подчеркнули в ФСБ, гитлеровские генералы за аналогичные преступления, совершенные их подчиненными во время войны, в Советском Союзе приговаривались к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения.

О лютых зверствах финских военных по отношению к советским военным, раненым на поле боя и пленным в годы Великой Отечественной войны, сообщалось ранее. Так, в 2024 году эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, опираясь на архивные документы, рассказал РИА Новости о крайней степени изуверства финских оккупантов – в частности, отрезанные головы красноармейцев шли на вываривание черепов. А в финских концлагерях на территории Карелии был установлен режим, рассчитанный на вымирание военнопленных медленной, мучительной смертью от голода и болезней.

Верховный суд Карелии 1 августа 2024 года признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. С осени 1941 года и до июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории Карелии находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Финны преследовали свои глубоко корыстные цели, в том числе желали построить "Великую Финляндию".

В регионе действовало 14 крупных концентрационных лагерей, свыше 70 трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены более 8 тысяч мирных граждан, в том числе детей, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.

Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.

Решение Верховного суда Карелии базировалось на тщательно собранной доказательной базе. Документальные материалы о зверствах финских оккупантов находятся в открытом доступе, в том числе в сборнике "Без срока давности. Республика Карелия", выпущенном в 2020 году.

Несмотря на это, в начале августа 2024 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался признавать решение Верховного суда Карелии, назвав его якобы не имеющим под собой никаких оснований. Также он назвал решение суда "пропагандистской игрой", с помощью которой пытаются испортить репутацию Финляндии.

Вступившая в 2023 году в НАТО Финляндия, шовинистические настроения граждан которой подогреваются Западом, не собирается признавать вину за уничтожение советских граждан в годы Великой Отечественной войны, нынешняя финская "элита" демонстративно закрывает глаза на факты этих преступлений, заявил в июне 2024 года первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в своей статье на сайте СБ РФ по случаю 80-летия освобождения Петрозаводска от оккупации.