ФСБ опубликовала новые документы о зверствах финских оккупантов

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие о зверствах, с которыми финские оккупанты, воевавшие за гитлеровскую Германию, убивали раненых советских бойцов в годы Великой Отечественной войны - сжигали их заживо, выкалывали глаза, раскалывали черепа, вспарывали животы, едва ли не превзойдя нацистов по степени садизма.

Двадцать шестого июня 1941 года Финляндия вступила во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии . С конца июня 1941 до июля 1944 года финские солдаты рука об руку с гитлеровцами участвовали в боях на советско-германском фронте. Финские войска оккупировали значительную часть Советской Карелии и Карельский перешеек, участвовали в блокаде Ленинграда

После окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 годов у Советского Союза с Финляндией установились добрососедские взаимоотношения. Это во многом было связано с тем, что 19 сентября 1944 года Финляндия вышла из войны на стороне нацистской Германии и примкнула к союзникам по антигитлеровской коалиции. В послевоенный период советская историография практически никогда не акцентировала внимание на участии финской армии в военных действиях против СССР

Вопреки нормам международного права, регламентирующим отношение к раненым и больным военнослужащим войск противника, которые Финляндия подписала в 1930-х годах, финские военнослужащие нередко зверски расправлялись на поле боя с ранеными бойцами и командирами Красной армии.

Страшные находки

"На полях сражений финские военные едва ли не превосходили гитлеровцев в изуверстве и садизме. При освобождении Красной армией Советской Карелии летом 1944 года наши военные не раз натыкались на страшные находки. Это были погибшие красноармейцы и командиры со следами жутких увечий", - отмечается в сообщении ФСБ

Сейчас опубликованы фотокопии документов, рассказывающих о тех зверствах.

Шестнадцатого июля 1944 года начальник Отдела контрразведки ( ОКР ) "Смерш" 7-й армии полковник Алексей Исаков направил два специальных сообщения. Первый документ был адресован Военному совету 7-й армии Карельского фронта. Второй – начальнику Управления контрразведки (УКР) "Смерш" Карельского фронта генерал-майору Дмитрию Мельникову и Военному совету 7-й армии.

В этих документах сообщалось о зверской расправе финских военнослужащих над ранеными бойцами и командирами 301-го и 304-го гвардейских стрелковых полков (гсп) 100-й гвардейской стрелковой дивизии (гсд) у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви.

Для расследования обстоятельств гибели советских воинов ОКР "Смерш" 100-й гсд организовал специальную комиссию. В ее работе принимал участие известный советский патологоанатом, доктор медицинских наук, майор Яков Браул. В 1944 году Браул проходил военную службу в 95-м распределительно-эвакуационном пункте (РЭП) 100-й гсд.

В спецсообщении № 8212/3 говорилось: "В могиле при ее вскрытии оказался 71 труп, из которых было опознано 68 бойцов и офицеров 1 батальона 301 ГСП, участвовавших 28 июня с.г. в бою у дер. Пуску-Сельга. Остальные 3 трупа были обезображены настолько, что опознать их не удалось. Произведенным исследованием каждого трупа установлено, что из общего количества лиц, остававшихся на поле боя, умерщвлению подвергся 41 чел., боевые ранения которых в большинстве носили характер легких и ни в какой степени жизни не угрожали".

Согласно медицинскому заключению, причинами смерти замученных были "размозжение черепа и мозга многократными ударами ружейным прикладом – 24 чел., размозжение лицевого черепа многократными ударами ружейным прикладом – 3 чел., ножевых ранений в сердце – 7 чел., ножевых ранений в область грудной клетки и легких – 6 чел., ножевых ранений в брюшную полость – 1 чел.". Как отмечалось в документе, "в одном случае имело место надругательство над трупом, ибо в момент нанесения ран гвардеец был мертв".

Седьмого августа 1944 года ежедневная красноармейская газета Карельского фронта "В бой за Родину" опубликовала заметку о жуткой трагедии близ деревни Пуску-Сельга.

"Изверги глумились над ранеными советскими воинами. Они добивали раненых. Они сожгли санитара Русина. Они распарывали ножами животы у наших бойцов. Они вырезали на груди гвардейца Гришкина гвардейский знак. Маннергеймовцы зверски умертвили 41 раненого бойца. У гвардии лейтенанта Сыч расколот череп, выколоты глаза. Они нанесли гвардии красноармейцу Князеву пять штыковых ран. Он умер мучительной смертью. У гвардии сержанта Артемова они изрезали лицо ножом. Изверги размозжили многим раненым бойцам головы прикладами, распороли животы финками", - писала газета.

В другом спецсообщении № 8211/3, адресованном начальнику Управления контрразведки (УКР) "Смерш" Карельского фронта генерал-майору Дмитрию Мельникову и Военному совету 7-й армии Карельского фронта, сообщалось о злодеяниях финнов, совершенных в отношении красноармейцев и командиров 3-го батальона 304-го гсп.

"Восьмого июля 1944 года 3-й батальон 304-го гсп, выполняя под командованием гвардии капитана Рагинского боевую задачу на оседлание дороги в тылу у финнов в районе Кото-Ярви, был на некоторое время окружен противником и в связи с недостатком боеприпасов стал с боем пробиваться из окружения для выхода на исходный рубеж, что и было достигнуто. Ввиду малочисленности оставшихся в строю гвардейцев, большинство раненых с поля боя вынесено не было и на некоторое время попало в руки противника", - отмечалось в документе.

Специальная комиссия ОКР "Смерш" 100-й гсд установила, что после того, как этот район был вновь занят частями дивизии, выяснилось, что раненых советских бойцов и офицеров финны зверски умертвили.

"Специальной комиссией с участием профессора патологической анатомии, доктора медицинских наук майора медслужбы Браула установлено, что зверскому умерщвлению подверглось 43 чел., боевые ранения которых были в большинстве настолько тяжелыми, что лишали раненых возможности не только сопротивляться, но и двигаться. Вскрытием трупов установлено, что раненые частично были застрелены в упор из автоматов, а частично им были размозжены черепа. Помимо умерщвления раненых финны издевались над трупами военнослужащих, погибших в бою, раскалывая и разбивая черепа и стреляя в мертвых", - указывалось в сообщении.

О гибели командира 3-го батальона 304-го гсп говорилось: "В числе зверски умерщвленных находится командир батальона гвардии капитан Рагинский, который, будучи дважды тяжело ранен в бою, был затем убит выстрелом в левый висок".

Финское отрицание геноцида

О лютых зверствах финских военных по отношению к советским военным, раненым на поле боя и пленным в годы Великой Отечественной войны, сообщалось ранее. Так, в 2024 году эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, опираясь на архивные документы, рассказал РИА Новости о крайней степени изуверства финских оккупантов – в частности, отрезанные головы красноармейцев шли на вываривание черепов. А в финских концлагерях на территории Карелии был установлен режим, рассчитанный на вымирание военнопленных медленной, мучительной смертью от голода и болезней.

Верховный суд Карелии 1 августа 2024 года признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. С осени 1941 года и до июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории Карелии находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Финны преследовали свои глубоко корыстные цели, в том числе желали построить "Великую Финляндию".

В регионе действовало 14 крупных концентрационных лагерей, свыше 70 трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены более 8 тысяч мирных граждан, в том числе детей, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.

Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.

Решение Верховного суда Карелии базировалось на тщательно собранной доказательной базе. Документальные материалы о зверствах финских оккупантов находятся в открытом доступе, в том числе в сборнике "Без срока давности. Республика Карелия", выпущенном в 2020 году.

Несмотря на это, в начале августа 2024 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался признавать решение Верховного суда Карелии, назвав его якобы не имеющим под собой никаких оснований. Также он назвал решение суда "пропагандистской игрой", с помощью которой пытаются испортить репутацию Финляндии.

Вступившая в 2023 году в НАТО Финляндия, шовинистические настроения граждан которой подогреваются Западом, не собирается признавать вину за уничтожение советских граждан в годы Великой Отечественной войны, нынешняя финская "элита" демонстративно закрывает глаза на факты этих преступлений, заявил в июне 2024 года первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в своей статье на сайте СБ РФ по случаю 80-летия освобождения Петрозаводска от оккупации.