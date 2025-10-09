Французский чиновник извинился перед гражданами за политический цирк

ПАРИЖ, 9 окт – РИА Новости. Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше извинилась перед гражданами за политический "цирк" на фоне очередного витка нестабильности в стране.

"Прежде всего я бы хотела принести свои извинения тем, кто нас слушает, поскольку я, как и многие, опечалена цирком, который мы наблюдаем. Я чувствую гнев, фрустрацию, усталость, и я хочу вам сказать, что мое единственное стремление – это добиться выхода из этой ситуации", - сказала она в интервью радиостанции Ici Nord

По словам Панье-Рюнаше, итоги политических консультаций последних двух дней должны позволить найти путь, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

Накануне Елисейский дворец сообщил, что новый премьер-министр Франции будет назначен в ближайшие два дня.

Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.