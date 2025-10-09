Французский чиновник извинился перед гражданами за политический цирк

Рейтинг@Mail.ru
11:05 09.10.2025 (обновлено: 11:07 09.10.2025)
© РИА Новости / Павел Пасечник | Перейти в медиабанкВид Парижа
Вид Парижа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Павел Пасечник
Перейти в медиабанк
Вид Парижа. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 окт – РИА Новости. Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше извинилась перед гражданами за политический "цирк" на фоне очередного витка нестабильности в стране.
"Прежде всего я бы хотела принести свои извинения тем, кто нас слушает, поскольку я, как и многие, опечалена цирком, который мы наблюдаем. Я чувствую гнев, фрустрацию, усталость, и я хочу вам сказать, что мое единственное стремление – это добиться выхода из этой ситуации", - сказала она в интервью радиостанции Ici Nord.
Алексей Пушков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Пушков прокомментировал отставку Лекорню
6 октября, 15:36
По словам Панье-Рюнаше, итоги политических консультаций последних двух дней должны позволить найти путь, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.
Накануне лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала политическую ситуацию в стране "цирком" и заявила, что ожидает роспуска парламента или отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
Накануне Елисейский дворец сообщил, что новый премьер-министр Франции будет назначен в ближайшие два дня.
Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ узнали, во сколько Франции обойдется политический кризис после Лекорню
7 октября, 16:10
 
ФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюМарин Ле ПенВ мире
 
 
