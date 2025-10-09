"Это поможет": на Западе обратились к Макрону

По словам эксперта, попытка Макрона заострить внимание французов на украинском конфликте не возымеет успеха, потому что во французском обществе растет усталость от постоянной антироссийской истерии.

"С этим уже не получится спорить, потому что это очевидная усталость от войны. Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они (Французы. — Прим. Ред.) сейчас и видят, делая нужные выводы", — пояснил он.