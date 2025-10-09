Рейтинг@Mail.ru
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону
04:06 09.10.2025
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону
Президент Франции Эммануэль Макрон обращает излишнее внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть этим неудачи во внутренней политике, заявил профессор... РИА Новости, 09.10.2025
в мире, франция, россия, эммануэль макрон, гленн дизен, себастьян лекорню
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Гленн Дизен, Себастьян Лекорню
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону

Макрон пытается сохранить свой пост с помощью Киева. В чем суть

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обращает излишнее внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть этим неудачи во внутренней политике, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале Deep Dive.
"Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть", — сыронизировал он.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Во Франции парламент отклонил предложение об импичменте Макрона, пишут СМИ
8 октября, 13:02
По словам эксперта, попытка Макрона заострить внимание французов на украинском конфликте не возымеет успеха, потому что во французском обществе растет усталость от постоянной антироссийской истерии.
"С этим уже не получится спорить, потому что это очевидная усталость от войны. Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они (Французы. — Прим. Ред.) сейчас и видят, делая нужные выводы", — пояснил он.
Вчера газета Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции отклонило предложение оппозиционной левой партии "Непокорившейся Франции" (LFI) об отставке Макрона. Инициатором импичмента выступила левая партия "Непокорившаяся Франция". Резолюцию об отрешении президента от власти подписали 104 левых депутата от разных политических сил. Это почти одна пятая от общего числа членов Национального собрания, где заседают 577 парламентариев.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Макрон предпочтет своей отставке повторные парламентские выборы, пишут СМИ
8 октября, 11:29
Рассмотрение запроса о начале процедуры импичмента Макрона прошло на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Газета Monde писала, что недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим стали также звучать призывы и к отставке президента.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда Бюро Нацсобрания одобрило резолюцию об отрешении французского лидера от власти, однако законодательная комиссия её отклонила.
В 2016 году Бюро Нацсобрания не поддержало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нацсобрание Франции рассмотрит предложение по отрешению Макрона от власти
7 октября, 16:56
 
В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронГленн ДизенСебастьян Лекорню
 
 
