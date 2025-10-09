https://ria.ru/20251009/frantsiya-2047183275.html
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону - РИА Новости, 09.10.2025
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону
Президент Франции Эммануэль Макрон обращает излишнее внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть этим неудачи во внутренней политике, заявил профессор... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T04:06:00+03:00
2025-10-09T04:06:00+03:00
2025-10-09T04:06:00+03:00
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону
Макрон пытается сохранить свой пост с помощью Киева. В чем суть
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон обращает излишнее внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть этим неудачи во внутренней политике, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на YouTube-канале
Deep Dive.
"Макрон
смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия
освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть", — сыронизировал он.
По словам эксперта, попытка Макрона заострить внимание французов на украинском конфликте не возымеет успеха, потому что во французском обществе растет усталость от постоянной антироссийской истерии.
"С этим уже не получится спорить, потому что это очевидная усталость от войны. Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они (Французы. — Прим. Ред.) сейчас и видят, делая нужные выводы", — пояснил он.
Вчера газета Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции
отклонило предложение оппозиционной левой партии "Непокорившейся Франции" (LFI) об отставке Макрона. Инициатором импичмента выступила левая партия "Непокорившаяся Франция". Резолюцию об отрешении президента от власти подписали 104 левых депутата от разных политических сил. Это почти одна пятая от общего числа членов Национального собрания, где заседают 577 парламентариев.
Рассмотрение запроса о начале процедуры импичмента Макрона прошло на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Газета Monde писала, что недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню
, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим стали также звучать призывы и к отставке президента.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда Бюро Нацсобрания одобрило резолюцию об отрешении французского лидера от власти, однако законодательная комиссия её отклонила.
В 2016 году Бюро Нацсобрания не поддержало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда
.