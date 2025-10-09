Рейтинг@Mail.ru
Финляндия поставит США первый ледокол в 2028 году - РИА Новости, 09.10.2025
22:28 09.10.2025
Финляндия поставит США первый ледокол в 2028 году
Финляндия поставит США первый ледокол в 2028 году
Президент Финляндии Александр Стубб на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что США получат первый ледокол от Финляндии в 2028 году. РИА Новости, 09.10.2025
Финляндия поставит США первый ледокол в 2028 году

Стубб рассказал, когда США получат первый ледокол из Финляндии

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что США получат первый ледокол от Финляндии в 2028 году.
"Мы намерены поставить первый (ледокол - ред.) в 2028 году", - сказал он в Белом доме.
США хотят перенять у Финляндии опыт строительства ледоколов, заявил Трамп
В миреФинляндияСШАДональд ТрампАлександер Стубб
 
 
