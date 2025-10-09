https://ria.ru/20251009/finljandija-2047396621.html
Финляндия поставит США первый ледокол в 2028 году
Финляндия поставит США первый ледокол в 2028 году - РИА Новости, 09.10.2025
Финляндия поставит США первый ледокол в 2028 году
Президент Финляндии Александр Стубб на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что США получат первый ледокол от Финляндии в 2028 году. РИА Новости, 09.10.2025
