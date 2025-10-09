В Финляндии студента задержали за вопрос о покупке оружия у Израиля

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Финская полиция задержала студента-журналиста после попытки задать вопрос выходящему из университета президенту Финляндии Александру Стуббу о покупках оружия у Израиля, видео задержания опубликовано в соцсетях.

Стубб в среду посетил университет Аалто в Эспоо совместно президентом Исландии Халлой Томасдоуттир, которая находилась с визитом в Финляндии

Согласно кадрам и описанию, которые опубликовала финская независимая платформа Konteksti-media в Instagram*, студент-журналист попытался задать вопрос Стуббу, выходящему из здания учебного заведения.

Студент задал Стубб вопрос, допустимо ли Финляндии продолжать закупать оружие у Израиля , который, согласно ООН МУС , осуществляет геноцид. Ответа от финского президента не последовало, а студента увела полиция, угрожая арестом и штрафом за неповиновение правоохранителям и организацию несанкционированного протеста.

Как утверждает Konteksti-media, студенту выписали штраф, который он обжалует.

В ноябре 2023 года минобороны Израиля сообщило о подписании с Финляндией сделки о продаже системы ПРО "Праща Давида" на 317 миллионов евро. Министр обороны республики Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия не намерена пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля на фоне ситуации в секторе Газа.