ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году

Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий.