ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году
10:38 09.10.2025
ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году
ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году
ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года
2025
ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году

ФАС РФ к 2028 году разработает антимонопольное регулирование для маркетплейсов

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это предусмотрено утвержденным Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
"ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов", - говорится в сообщении.
Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий.
"Предложения по созданию такого портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры", - добавили в кабмине.
