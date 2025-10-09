ФАС разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов к 2028 году

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это предусмотрено утвержденным Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
"ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов", - говорится в сообщении.
Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий.
"Предложения по созданию такого портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры", - добавили в кабмине.
