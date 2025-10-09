Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру

БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Европарламент призывает ЕС к созданию военной европейской структуры командования и управления, говорится в резолюции Европейского парламента.
"(Европарламент - ред.) призывает к созданию европейской структуры командования и управления, которая не только управляла бы кризисами в соответствии с общей политикой безопасности и обороны (ОПБО), но и служила бы эквивалентом Верховного штаба объединённых вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE)", - говорится в документе.
Кроме того, Европарламент призвал к усилению координации между государствами-членами и структурами НАТО в целях обнаружения и перехвата "враждебных беспилотников". В документе подчеркивается необходимость создания совместных центров командования и управления для инициатив в сфере БПЛА и усиление сотрудничества по "цифровой обороне и кибероборудованию".
Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают.