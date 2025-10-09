Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру

Кроме того, Европарламент призвал к усилению координации между государствами-членами и структурами НАТО в целях обнаружения и перехвата "враждебных беспилотников". В документе подчеркивается необходимость создания совместных центров командования и управления для инициатив в сфере БПЛА и усиление сотрудничества по "цифровой обороне и кибероборудованию".