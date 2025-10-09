Рейтинг@Mail.ru
Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру - РИА Новости, 09.10.2025
14:26 09.10.2025 (обновлено: 14:39 09.10.2025)
Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру
Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру - РИА Новости, 09.10.2025
Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру
Европарламент призывает ЕС к созданию военной европейской структуры командования и управления, говорится в резолюции Европейского парламента. РИА Новости, 09.10.2025
европарламент
евросоюз
в мире
россия
дания
европа
нато
россия
дания
европа
Европарламент призвал ЕС создать военную европейскую структуру

ЕП призвал ЕС создать военную европейскую структуру командования и управления

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Европарламент призывает ЕС к созданию военной европейской структуры командования и управления, говорится в резолюции Европейского парламента.
"(Европарламент - ред.) призывает к созданию европейской структуры командования и управления, которая не только управляла бы кризисами в соответствии с общей политикой безопасности и обороны (ОПБО), но и служила бы эквивалентом Верховного штаба объединённых вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE)", - говорится в документе.
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве
Вчера, 13:38
Кроме того, Европарламент призвал к усилению координации между государствами-членами и структурами НАТО в целях обнаружения и перехвата "враждебных беспилотников". В документе подчеркивается необходимость создания совместных центров командования и управления для инициатив в сфере БПЛА и усиление сотрудничества по "цифровой обороне и кибероборудованию".
Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны - ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают.
На Западе сделали заявление после ответа Зеленского на предложение Путина
Вчера, 08:32
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
