https://ria.ru/20251009/evropa-2047253312.html
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе - РИА Новости, 09.10.2025
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе
Состояние газового рынка в Европе еще хуже, чем в прошлом году, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:58:00+03:00
2025-10-09T12:58:00+03:00
2025-10-09T12:58:00+03:00
европа
алексей миллер
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039006604_0:260:3023:1960_1920x0_80_0_0_8c3b89a1e769839c3a67861e0c4121da.jpg
https://ria.ru/20251009/evropa-2047249965.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039006604_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_45d945b5595436449d672f78593d5474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, алексей миллер, газпром, в мире
Европа, Алексей Миллер, Газпром, В мире
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе
Стало только хуже. Миллер оценил состояние газового рынка в Европе