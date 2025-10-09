Рейтинг@Mail.ru
12:58 09.10.2025
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе
Миллер оценил состояние газового рынка в Европе
европа, алексей миллер, газпром, в мире
Европа, Алексей Миллер, Газпром, В мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Состояние газового рынка в Европе еще хуже, чем в прошлом году, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Напомню, как начинали с вами пленарное заседание в прошлом году. Вы спросили, как дела в Европе, насколько я помню, я вам ответил: "плохо". Если бы вы сегодня задали мне этот же вопрос - как дела в Европе, я бы вам ответил - еще хуже", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
Кран - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ раскрыли, чего скоро лишатся европейцы
