СМИ раскрыли, чего скоро лишатся европейцы
Европейцы могут остаться без горячей воды из-за новых регуляций ЕС, пишет Financial Times. В статье отмечается, что почти все накопительные водонагреватели...
в мире
брюссель
евросоюз
брюссель
СМИ раскрыли, чего скоро лишатся европейцы
FT: Европейцы могут остаться без горячей воды из-за новых регуляций ЕС. Детали
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Европейцы могут остаться без горячей воды из-за новых регуляций ЕС, пишет Financial Times.
В статье отмечается, что почти все накопительные водонагреватели могут исчезнуть с европейского рынка, так как при их производстве используются гафний и цирконий, которые ЕС планирует запретить в скором времени.
FT пишет, что Брюссель признал эти металлы небезопасными для использования в домохозяйствах из-за вредного влияния на питьевую воду.
"Более 90% резервуаров для хранения горячей воды больше не будут продаваться в ЕС, если гафний, металл с высокой термостойкостью, и родственный ему цирконий не будут признаны безопасными для использования в домашних условиях", — говорится в публикации.
Издание указывает, что это может привести к росту цен и ухудшению условий жизни. Кроме того, исправить ситуацию мешает бюрократия союза.