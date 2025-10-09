Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, чего скоро лишатся европейцы
12:39 09.10.2025
СМИ раскрыли, чего скоро лишатся европейцы
в мире, брюссель, евросоюз
В мире, Брюссель, Евросоюз
Кран. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Европейцы могут остаться без горячей воды из-за новых регуляций ЕС, пишет Financial Times.

В статье отмечается, что почти все накопительные водонагреватели могут исчезнуть с европейского рынка, так как при их производстве используются гафний и цирконий, которые ЕС планирует запретить в скором времени.
FT пишет, что Брюссель признал эти металлы небезопасными для использования в домохозяйствах из-за вредного влияния на питьевую воду.
"Более 90% резервуаров для хранения горячей воды больше не будут продаваться в ЕС, если гафний, металл с высокой термостойкостью, и родственный ему цирконий не будут признаны безопасными для использования в домашних условиях", — говорится в публикации.

Издание указывает, что это может привести к росту цен и ухудшению условий жизни. Кроме того, исправить ситуацию мешает бюрократия союза.
24.02.2025
Рыночек порешал: антироссийские санкции разорвали экономику Европы в клочья
24 февраля, 08:00
 
