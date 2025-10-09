СМИ раскрыли, чего скоро лишатся европейцы

"Более 90% резервуаров для хранения горячей воды больше не будут продаваться в ЕС, если гафний, металл с высокой термостойкостью, и родственный ему цирконий не будут признаны безопасными для использования в домашних условиях", — говорится в публикации.



Издание указывает, что это может привести к росту цен и ухудшению условий жизни. Кроме того, исправить ситуацию мешает бюрократия союза.