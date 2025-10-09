Рейтинг@Mail.ru
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:04 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/evraev-2047354227.html
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу - РИА Новости, 09.10.2025
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:04:00+03:00
2025-10-09T18:04:00+03:00
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
https://ria.ru/20251008/obrazovanie-2047156875.html
https://ria.ru/20251008/evraev-2047152374.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, михаил евраев, газпром
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Газпром
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу

Евраев: дом семьи участника СВО в подключили к сетевому газу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Сегодня на Петербургском международном газовом форуме в режиме телемоста состоялась церемония запуска новых объектов газоснабжения. Ярославская область вошла в число 25 регионов России, где прошли такие подключения. Один из объектов – дом семьи участника специальной военной операции в деревне Кузнечиха Ярославского округа", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ярославская сфера образования заняла высокое место в ренкинге регионов
8 октября, 21:39
Как уточнил губернатор, супруга бойца подала заявку на подключение к сетевому газу в 2024 году.
"И сегодня в их доме появилось голубое топливо. Специалисты АО "Газпром газораспределение Ярославль" выполнили монтаж и подключение подводящего газопровода, а также внутридомового газового оборудования. Также они будут заниматься текущим обслуживанием", - отметил Евраев.
Глава региона рассказал, что строительство сетей до границ участка проводится бесплатно в рамках программы социальной газификации, а вот работы внутри домовладения – проектирование, прокладка газопровода, приобретение и установка оборудования – оплачиваются заявителем. В Ярославской области для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация части затрат на эти работы.
Сумма на газификацию дома составила 170 тысяч рублей: так как супруг – участник специальной военной операции, он подтвердил право на дополнительную финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей, отметил губернатор.
По словам супруги бойца Виктории, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, она очень рада тому, что их недавно построенный дом будет отапливаться газом.
"Спасибо губернатору Ярославской области за возможность компенсировать часть расходов на работы в границах участка, а ярославским газовикам - за то, что все сделали быстро и качественно", - сказала она.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Евраев провел рабочие встречи на Петербургском международном газовом форуме
8 октября, 21:13
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала