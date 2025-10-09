https://ria.ru/20251009/evraev-2047354227.html
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу - РИА Новости, 09.10.2025
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу
Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 09.10.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Дом семьи участника СВО в Ярославской области подключили к сетевому газу, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Сегодня на Петербургском международном газовом форуме в режиме телемоста состоялась церемония запуска новых объектов газоснабжения. Ярославская область вошла в число 25 регионов России, где прошли такие подключения. Один из объектов – дом семьи участника специальной военной операции в деревне Кузнечиха Ярославского округа", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Как уточнил губернатор, супруга бойца подала заявку на подключение к сетевому газу в 2024 году.
"И сегодня в их доме появилось голубое топливо. Специалисты АО "Газпром газораспределение Ярославль" выполнили монтаж и подключение подводящего газопровода, а также внутридомового газового оборудования. Также они будут заниматься текущим обслуживанием", - отметил Евраев.
Глава региона рассказал, что строительство сетей до границ участка проводится бесплатно в рамках программы социальной газификации, а вот работы внутри домовладения – проектирование, прокладка газопровода, приобретение и установка оборудования – оплачиваются заявителем. В Ярославской области для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация части затрат на эти работы.
Сумма на газификацию дома составила 170 тысяч рублей: так как супруг – участник специальной военной операции, он подтвердил право на дополнительную финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей, отметил губернатор.
По словам супруги бойца Виктории, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, она очень рада тому, что их недавно построенный дом будет отапливаться газом.
"Спасибо губернатору Ярославской области за возможность компенсировать часть расходов на работы в границах участка, а ярославским газовикам - за то, что все сделали быстро и качественно", - сказала она.