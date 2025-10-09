Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля заявил о желании ЕС открыть новую главу в отношениях - РИА Новости, 09.10.2025
20:56 09.10.2025 (обновлено: 20:57 09.10.2025)
Глава МИД Израиля заявил о желании ЕС открыть новую главу в отношениях
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что на фоне обсуждаемой подготовки к подписанию мирного соглашения в секторе Газа уже этим утром он получил многочисленные РИА Новости, 09.10.2025
в мире, израиль, хамас, евросоюз, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, Евросоюз, Биньямин Нетаньяху
Глава МИД Израиля заявил о желании ЕС открыть новую главу в отношениях

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что на фоне обсуждаемой подготовки к подписанию мирного соглашения в секторе Газа уже этим утром он получил многочисленные сигналы от стран ЕС о желании открыть новую главу в отношениях с Израилем, в том числе уже был поднят вопрос о возможной отмене ограничений на торговлю оружием.
"Только сегодня утром мы получили многочисленные сообщения от министров иностранных дел европейских стран, выражающих желание открыть новую главу", - заявил Саар в интервью изданию Jerusalem Post.
Политолог прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС
Вчера, 19:46
Политолог прокомментировал соглашение между Израилем и ХАМАС
Вчера, 19:46
В частности, по его словам, этим утром он разговаривал с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и выразил надежду, что после заключения соглашения и прекращения огня Германия снимет недавнее эмбарго на поставки оружия Израилю.
Саар добавил, что израильский МИД ранее успешно заблокировал новые санкции, которые несколько европейских стран пытались ввести через ЕС. Кроме того, по словам министра, несмотря на глобальное давление, Израилю удалось открыть три новых посольства по всему миру.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Трамп пообещал восстановить Газу
Вчера, 20:11
Трамп пообещал восстановить Газу
Вчера, 20:11
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала