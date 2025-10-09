https://ria.ru/20251009/es-2047384148.html
Глава МИД Израиля заявил о желании ЕС открыть новую главу в отношениях
Глава МИД Израиля заявил о желании ЕС открыть новую главу в отношениях - РИА Новости, 09.10.2025
Глава МИД Израиля заявил о желании ЕС открыть новую главу в отношениях
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что на фоне обсуждаемой подготовки к подписанию мирного соглашения в секторе Газа уже этим утром он получил многочисленные РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что на фоне обсуждаемой подготовки к подписанию мирного соглашения в секторе Газа уже этим утром он получил многочисленные сигналы от стран ЕС о желании открыть новую главу в отношениях с Израилем, в том числе уже был поднят вопрос о возможной отмене ограничений на торговлю оружием.
"Только сегодня утром мы получили многочисленные сообщения от министров иностранных дел европейских стран, выражающих желание открыть новую главу", - заявил Саар в интервью изданию Jerusalem Post
.
В частности, по его словам, этим утром он разговаривал с министром иностранных дел Германии
Йоханном Вадефулем и выразил надежду, что после заключения соглашения и прекращения огня Германия снимет недавнее эмбарго на поставки оружия Израилю
.
Саар добавил, что израильский МИД ранее успешно заблокировал новые санкции, которые несколько европейских стран пытались ввести через ЕС
. Кроме того, по словам министра, несмотря на глобальное давление, Израилю удалось открыть три новых посольства по всему миру.
Ранее президент США Дональд Трамп
объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС
по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
В Египте
с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара
и Турции
по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.