Глава МИД Израиля заявил о желании ЕС открыть новую главу в отношениях

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что на фоне обсуждаемой подготовки к подписанию мирного соглашения в секторе Газа уже этим утром он получил многочисленные сигналы от стран ЕС о желании открыть новую главу в отношениях с Израилем, в том числе уже был поднят вопрос о возможной отмене ограничений на торговлю оружием.