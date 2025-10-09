Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
11:12 09.10.2025
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС
в мире, израиль, палестина, сша, владимир морозов (фигурное катание), махмуд аббас, дональд трамп, хамас, мгимо
В мире, Израиль, Палестина, США, Владимир Морозов (фигурное катание), Махмуд Аббас, Дональд Трамп, ХАМАС, МГИМО
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС

В МГИМО позитивно оценили начало урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Достижение первой фазы мирных договоренностей Израиля и ХАМАС - это позитивный факт, но нельзя исключать возможного нарушения соглашений с обеих сторон, сказал РИА Новости проректор МГИМО, доцент кафедры дипломатии Владимир Морозов.
"Позитивно можно оценивать сам факт договорённости и возможность выйти на подписание документов, которые приблизят конец тому кошмару, который происходит в секторе Газа. Мы это можем только приветствовать. Но мы не знаем, насколько будут подходящие параметры для обеих сторон в соглашении и насколько возможно нарушение этих договорённостей. Наш МИД уже неоднократно заявлял о поддержке договоренностей, но указывал, что придерживается идеи создания палестинского государства. Ведь это краеугольный камень", - отметил эксперт в беседе с агентством.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками
Вчера, 10:23
Однако озвученная Израилем позиция о том, что они не допустят никакого государства Палестина, говорит о том, что договоренности на время замаскируют конфликт, но палестинцы никогда не согласятся никогда с такой ситуацией, указал Морозов.
"Первопричины не устранены, никто не предусматривает создание палестинского государства. Еще один вопрос - какая роль палестинской администрации во всем этом, неизвестно. Мы знаем о желании Махмуда Аббаса установить контроль над сектором Газа, об этом ничего не слышно", - подчеркнул эксперт.
Также нельзя исключать нарушения договорённостей с обеих сторон – и ХАМАС, и Израиля, предупредил Морозов.
"Цель ХАМАС – каким-то образом себя сохранить. Они сейчас постараются сделать все, чтобы в каком-то виде остаться. Они понимают, что им нужно что-то выторговать, чтобы обеспечить свою безопасность. Ведь цель сделки – отстранение ХАМАС, и в этом проблема для них. Заложники для них сейчас – последняя карта, больше у них никаких козырей нет. Если со стороны ХАМАС что-то пойдет не по плану в части, касающейся срока передачи заложников, это будет формальным поводом для Израиля зацепиться за это и продолжение военной операции", - пояснил он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильПалестинаСШАВладимир Морозов (фигурное катание)Махмуд АббасДональд ТрампХАМАСМГИМО
 
 
