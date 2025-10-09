https://ria.ru/20251009/ekspert-2047227665.html
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС
Достижение первой фазы мирных договоренностей Израиля и ХАМАС - это позитивный факт, но нельзя исключать возможного нарушения соглашений с обеих сторон, сказал... РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Достижение первой фазы мирных договоренностей Израиля и ХАМАС - это позитивный факт, но нельзя исключать возможного нарушения соглашений с обеих сторон, сказал РИА Новости проректор МГИМО, доцент кафедры дипломатии Владимир Морозов.
"Позитивно можно оценивать сам факт договорённости и возможность выйти на подписание документов, которые приблизят конец тому кошмару, который происходит в секторе Газа. Мы это можем только приветствовать. Но мы не знаем, насколько будут подходящие параметры для обеих сторон в соглашении и насколько возможно нарушение этих договорённостей. Наш МИД уже неоднократно заявлял о поддержке договоренностей, но указывал, что придерживается идеи создания палестинского государства. Ведь это краеугольный камень", - отметил эксперт в беседе с агентством.
Однако озвученная Израилем
позиция о том, что они не допустят никакого государства Палестина
, говорит о том, что договоренности на время замаскируют конфликт, но палестинцы никогда не согласятся никогда с такой ситуацией, указал Морозов
.
"Первопричины не устранены, никто не предусматривает создание палестинского государства. Еще один вопрос - какая роль палестинской администрации во всем этом, неизвестно. Мы знаем о желании Махмуда Аббаса
установить контроль над сектором Газа, об этом ничего не слышно", - подчеркнул эксперт.
Также нельзя исключать нарушения договорённостей с обеих сторон – и ХАМАС
, и Израиля, предупредил Морозов.
"Цель ХАМАС – каким-то образом себя сохранить. Они сейчас постараются сделать все, чтобы в каком-то виде остаться. Они понимают, что им нужно что-то выторговать, чтобы обеспечить свою безопасность. Ведь цель сделки – отстранение ХАМАС, и в этом проблема для них. Заложники для них сейчас – последняя карта, больше у них никаких козырей нет. Если со стороны ХАМАС что-то пойдет не по плану в части, касающейся срока передачи заложников, это будет формальным поводом для Израиля зацепиться за это и продолжение военной операции", - пояснил он.
Ранее президент США Дональд Трамп
объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.