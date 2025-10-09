Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС

"Позитивно можно оценивать сам факт договорённости и возможность выйти на подписание документов, которые приблизят конец тому кошмару, который происходит в секторе Газа. Мы это можем только приветствовать. Но мы не знаем, насколько будут подходящие параметры для обеих сторон в соглашении и насколько возможно нарушение этих договорённостей. Наш МИД уже неоднократно заявлял о поддержке договоренностей, но указывал, что придерживается идеи создания палестинского государства. Ведь это краеугольный камень", - отметил эксперт в беседе с агентством.

"Цель ХАМАС – каким-то образом себя сохранить. Они сейчас постараются сделать все, чтобы в каком-то виде остаться. Они понимают, что им нужно что-то выторговать, чтобы обеспечить свою безопасность. Ведь цель сделки – отстранение ХАМАС, и в этом проблема для них. Заложники для них сейчас – последняя карта, больше у них никаких козырей нет. Если со стороны ХАМАС что-то пойдет не по плану в части, касающейся срока передачи заложников, это будет формальным поводом для Израиля зацепиться за это и продолжение военной операции", - пояснил он.