Ефимов: 39 домов возвели на юге Москвы в рамках реновации

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На юге Москвы завершили строительство 39 жилых домов в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации в 10 районах Южного административного округа построено 39 домов. В них около 8,6 тысячи квартир, более 70 из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь сданных домов превышает 480 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что все новостройки построили с применением высококачественных материалов и современных энергоэффективных технологий по стандартам программы реновации. Всего по программе на юге столицы планируют расселить 378 домов.В районе Царицыно по реновации возвели 14 домов, в Нагатинском Затоне – пять, а в Нагорном и Даниловском – по четыре. По три новостройки сдали в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, по две – в районах Донской и Нагатино-Садовники. По одному дому построили в Москворечье-Сабурове и Чертанове Южном, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации, который построили в районе Проспект Вернадского.

